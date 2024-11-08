الأعراض المبكرة للسرطان بأنواعه المختلفة لدى الرجال والنساء

كلما اكتشف السرطان مبكرًا، كان العلاج أسرع لذا، من المفيد معرفة أكثر أنواع السرطان شيوعًا وعلامات التحذير الخاصة بها.

هناك أكثر من 100 نوع من السرطان، وبعضها أكثر شيوعًا من غيرها، اعتمادًا على أشياء مثل العمر والجنس والفئة العرقية أو العرقية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، على سبيل المثال، يصيب سرطان البروستاتا الرجال فقط، بينما يكون سرطان الثدي أكثر احتمالية لدى النساء.

الأعراض المبكرة للسرطان لدى الرجال والنساء

فقدان الشهية، يمكن للعديد من الحالات، من الاكتئاب إلى الأنفلونزا، أن تجعل الشخص يشعر بجوع أقل، ويمكن أن يكون للسرطان هذا التأثير من خلال تغيير عملية التمثيل الغذائي، والطريقة التي يحول بها الجسم الطعام إلى طاقة.

يمكن أن يضغط سرطان المعدة والبنكرياس والقولون والمبيض أيضًا على المعدة ويجعل الشخص يشعر بالشبع الشديد بحيث لا يمكن تناول الطعام.

دم في البراز، يمكن أن ينزف السرطان، ولكن يمكن أن يحدث ذلك أيضًا مع مجموعة من الأشياء الأخرى، مثل القرحة والبواسير والالتهابات أو القروح، وعند رؤية اللون الأحمر في البراز، فإن الدم غالبًا ما يكون من مكان ما في الجهاز الهضمي، أي المريء أو المعدة أو الأمعاء.

هناك طريقة واحدة لمعرفة مصدر الدم وهي من خلال مظهره الفاتح أو الداكن، وقد يعني اللون الأحمر الفاتح أن النزيف يحدث في المستقيم أو نهاية الأمعاء، أما اللون الداكن فيعني أنه قد يكون من أعلى، مثل قرحة المعدة (يكون البراز أغمق لأنه تعرض لحمض المعدة).

بغض النظر عن السبب، يجب فحص الدم في البراز، يحتاج المريض إلى تنظير القولون أو اختبارات أخرى للعثور على المشكلة.

دم في البول، عندما يظهر في البول، يمكن أن يكون الدم علامة تحذيرية لمشكلة في المسالك البولية، ويمكن أن يسبب سرطان الكلى أو المثانة هذه الأعراض، ولكن قد يكون أيضًا بسبب عدوى أو حصوات الكلى أو مرض الكلى.

سعال لا يزول، يمكن أن تجعل نزلات البرد أو الأنفلونزا تتقيأ، ولكنها أيضًا من الأعراض المحتملة لسرطان الرئة، إلى جانب علامات تحذيرية مثل ألم الصدر وفقدان الوزن وبحة الصوت والتعب وضيق التنفس.

التعب الشديد، أحد أكثر أعراض السرطان شيوعًا، ولا يقصد هنا النوع طبيعي من التعب هنا - إنه إرهاق لا يزول.

الحمى التي لا تزول، عندما ترتفع درجة الحرارة، فهذه عادة علامة على الإصابة بعدوى، ولكن بعض أنواع السرطان، بما في ذلك الليمفوما وسرطان الدم وسرطان الكلى والكبد، يمكن أن تسبب ذلك أيضًا.

غالبًا ما ترتفع وتنخفض حمى السرطان أثناء النهار، وأحيانًا تبلغ ذروتها في نفس الوقت.

كتلة في الرقبة، قد تكون عدوى، لكنها أيضًا تحذير مبكر من سرطان الغدة الدرقية.

عادةً لا تؤلم كتل السرطان، إذا كان لدي الشخص كتلة لا تزول أو تنمو، فيجب استشارة الطبيب.

التعرق الليلي، في النساء في منتصف العمر، يمكن أن يكون ذلك أحد أعراض انقطاع الطمث، ولكنه أيضًا أحد أعراض السرطان أو العدوى.

تغيرات الجلد، من العلامات الواضحة لسرطان الجلد ظهور نمو يبدأ في الظهور بشكل مختلف أو قرحة لا تلتئم، الأعراض الجلدية للبقع:

تكبر أو تزيد سماكة

تتغير لونها

تتمتع بحافة غريبة الشكل

أكبر من ممحاة القلم الرصاص

تتكون عليها قشور ولا تلتئم

تضخم الغدد الليمفاوية، من المرجح أن تكون الكتل الموجودة في جانب الرقبة ناتجة عن التهاب الحلق أو عدوى أخرى، وفي حالات أقل شيوعًا، يمكن أن تتسبب أنواع السرطان مثل الليمفوما أو اللوكيميا في تضخم الغدد الليمفاوية.

يمكن أن يتسبب سرطان الثدي المنتشر في تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبطين، وإذا لم يختفي التورم في غضون أسبوع أو نحو ذلك، فيجب الذهاب للطبيب.

صعوبة في البلع، الشعور بوجود كتلة في الحلق هو أحد الأعراض الشائعة لحموضة المعدة، في حالات نادرة، قد يشير صعوبة البلع إلى الإصابة بسرطان المريء.

خسارة الوزن الزائد المفاجئة، فقد ما يصل إلى 2 من كل 5 أشخاص تم تشخيص إصابتهم بالسرطان وزنهم، ولا يوجد سبب واضح.