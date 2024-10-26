هل يعد الطفح الجلدي بالثدي علامة على السرطان؟

قد يحدث طفح جلدي في الثدي لأسباب عديدة، وإذا ظهر طفح جلدي مصحوبًا بتورم وتضخم في الجلد وأعراض أخرى، فقد يكون ذلك علامة على سرطان الثدي.

سرطان الثدي والطفح الجلدي

لا يرتبط معظم الطفح الجلدي في الثدي بالسرطان، ومع ذلك، نظرًا لأنه يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالسرطان، فمن الأفضل طلب المشورة الطبية إذا ظهر طفح جلدي أو تغير في الجلد على الثدي، حيث يزيد الاكتشاف المبكر من فرص نجاح العلاج إذا كان السرطان موجودًا، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

سرطان الثدي الالتهابي

سرطان الثدي الالتهابي هو شكل نادر من سرطان الثدي يمكن أن يتطور بسرعة ويميل إلى العدوانية، وتشبه أعراضه الطفح الجلدي أو تهيج الجلد، وقد تشمل:

تورم الثدي

سماكة الجلد على الثدي

خطوط صغيرة أو انبعاجات تشبه قشر البرتقال

تغيرات في لون الجلد

ألم أو حكة

شعور بالدفء أو الثقل في أحد الثديين

تغيرات الحلمة، مثل الانقلاب أو التسطيح أو التجويف

في الأشخاص المصابين بسرطان الثدي داخل الخلايا، تسد الخلايا السرطانية الأوعية اللمفاوية، مما يسبب التهاب الجلد، وقد لا يكون هناك كتلة، وقد لا يظهر السرطان في تصوير الثدي بالأشعة السينية.

عادةً ما لا تظهر أعراض ملحوظة لـسرطان الثدي داخل الخلايا حتى تصبح التغيرات الجلدية ملحوظة، وبمجرد حدوث ذلك، يلزم العلاج السريع، حيث يعتبر الخبراء سرطان الثدي داخل الخلايا سرطانًا في المرحلة 3 على الأقل عند التشخيص، وقد يكون أيضًا في المرحلة 4، بعد أن انتشر إلى مكان آخر في الجسم.

مرض باجيت في الثدي

مرض باجيت في الثدي هو نوع من السرطان الذي يصيب الجلد على الحلمة وعادة الجلد حول الحلمة، والمعروف باسم الهالة.

يمكن أن يعني تشخيص مرض باجيت وجود ورم داخل الثدي، وغالبًا ما يكون لدى الأشخاص المصابين بمرض باجيت سرطان الثدي الغازي، وتشمل أعراض مرض باجيت:

حكة أو وخز في الحلمة أو الهالة

تغيرات الجلد على الحلمة أو حولها، مثل الالتهاب أو التقشر أو التقشر أو السماكة

تسطيح الحلمة

إفرازات صفراء أو دموية من الحلمة

ويعتمد علاج مرض باجيت على موقع الأورام في الثدي، تشمل العلاجات المحتملة:

الجراحة لإزالة الثدي وربما الغدد الليمفاوية

الجراحة لإزالة الحلمة والهالة فقط

العلاج الكيميائي أو العلاجات الهرمونية

الإشعاع لعلاج أي أورام أخرى

مثل سرطان الثدي الخلالي، يعد مرض باجيت نادرًا، فيحدث في 1- 4٪ من جميع حالات سرطان الثدي.

علاج سرطان الثدي والطفح الجلدي

قد يصاب الأشخاص الذين يتلقون علاجًا لسرطان الثدي بطفح جلدي نتيجة لعلاجهم، ويمكن أن تسبب بعض أشكال أدوية سرطان الثدي والعلاج الكيميائي والعلاج الهرموني والإشعاع طفح جلدي، ولكن من غير المرجح أن تؤثر على الثدي فقط.

قبل البدء في أي علاج، يجب على الشخص التحدث مع الطبيب حول الآثار الجانبية المحتملة، بما في ذلك طفح الثدي.

أسباب أخرى لطفح الثدي

الجلد الموجود على الثدي عرضة للعديد من الطفح الجلدي الشائع وغير الضار نسبيًا، وتشمل بعض الأسباب الشائعة غير السرطانية للطفح الجلدي على الثدي ومناطق أخرى من الجسم ما يلي:

العدوى

عند احتكاك الجلد بالجلد، وخاصة إذا كانت الرطوبة موجودة، يمكن أن تحدث حالة تسمى التهاب الجلد الدهني، والتهاب الجلد الدهني هو نوع من العدوى البكتيرية أو الفطرية التي تحدث في طيات الجلد ويمكن أن تسبب ألمًا أسفل الثدي، وتشمل الأعراض الأخرى لالتهاب الجلد الدهني ما يلي:

تغيرات في لون الجلد

التهاب وتورم

حكة

جلد متشقق أو مكسور

إفرازات قد تكون لها رائحة

قروح أو بثور

تحتاج العدوى الفطرية إلى عناية طبية، لكنها لا ترتبط بسرطان الثدي.

ردود الفعل التحسسية

عندما تلمس مادة مسببة للحساسية أو مهيجة الجلد، يمكن أن يؤدي رد الفعل التحسسي إلى التهاب الجلد والشرى والتورم، وتشمل الأسباب المحتملة ما يلي:

العطور الجديدة ومستحضرات التجميل والمستحضرات

منظفات الغسيل

لدغات الحشرات أو لسعاتها

بعض الأقمشة

ضمادات الجروح

تختفي معظم التفاعلات عندما يتوقف الشخص عن استخدام المنتج أو العنصر.

ومع ذلك، إذا حدث تورم شديد أو صعوبة في التنفس، فيجب على الشخص طلب المساعدة الطبية على الفور، تُعرف التفاعلات الشديدة باسم الحساسية المفرطة ويمكن أن تهدد الحياة.

الهربس النطاقي

يمكن أن يظهر الهربس النطاقي، بعد عدة سنوات من الإصابة بجدري الماء، ويمكن أن يكون طفح الهربس النطاقي مؤلمًا وقد يسبب شريطًا واحدًا من البثور على الجسم، لا يحدث الهربس النطاقي في منطقة الثدي فقط.

ينتج الهربس النطاقي عن التعرض لفيروس الحماق النطاقي، ولا يمكن أن تنتقل القوباء المنطقية من شخص إلى آخر، ولا يمكن للشخص أن ينقلها من خلال حليب الثدي، ومع ذلك، إذا حدث آفة بالقرب من الهالة، يجب على الشخص التوقف عن الرضاعة الطبيعية لمنع حدوث مضاعفات أخرى.

خراج الثدي

خراج الثدي هو علامة على وجود عدوى بكتيرية، ويمكن أن تتطور الخراجات في أي وقت يصبح فيه الجلد المحيط بالحلمات متشققًا أو مكسورًا، وفى معظم الحالات تنتج عن الرضاعة الطبيعية، ولكن الخراج يمكن أن يشير أيضًا إلى مرض السكري أو سرطان الثدي، وتشمل الأعراض:

ألم الثدي

تغيرات الجلد

تورم

إفرازات

دفء في الثدي

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، مثل الحمى، في بعض الحالات

العلاج ضروري وعادة ما يشمل تصريف الخراج والمضادات الحيوية، وقد يقوم الطبيب أيضًا بإجراء اختبارات لاستبعاد سرطان الثدي والسكري.

التهاب الضرع

التهاب الضرع هو التهاب في أنسجة الثدي بأنواع مختلفة:

يحدث التهاب الضرع أثناء الرضاعة الطبيعية وهو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب الضرع.

التهاب الضرع حول القناة هو حالة التهابية حميدة تصيب الإناث عادة في سنوات الإنجاب،

والتهاب الضرع الحبيبي مجهول السبب هو حالة نادرة من المرجح أن تحدث في غضون 5 سنوات من الولادة، وتتضمن أعراض التهاب الضرع:

ألم وتورم في الثدي المصاب

تغيرات في لون الجلد

حمى وقشعريرة

في بعض الحالات، قد يكون هناك أيضًا:

حلمة مقلوبة أو منكمشة

إفرازات من الحلمة

سماكة الجلد

خراج أو تقرح

تغيرات في الغدد الليمفاوية تحت الإبط

يجب على أي شخص يعاني من أعراض التهاب الضرع طلب العلاج لمنع المضاعفات، وفي بعض الحالات، قد يرغب الطبيب أيضًا في استبعاد السرطان والحالات الأخرى الأكثر خطورة ذات الأعراض المماثلة.

توسع القناة الثديية

في الأشخاص المصابين بتوسع القناة الثديية، تفقد قنوات الحليب مرونتها وتصبح أوسع أو ملتوية، ويحدث عادة حول سن اليأس ولكن يمكن أن يظهر في أوقات أخرى.

تؤثر الحالة على المنطقة المحيطة بالحلمة والهالة، وغالبًا ما لا تظهر عليه أي أعراض، ولكن يمكن أن يسبب:

ألمًا وحساسية

إفرازات قد تكون بيضاء أو خضراء-سوداء أو رمادية

حلمة مقلوبة

كتلة في الثدي

غالبًا لا يكون العلاج ضروريًا، ولكن قد يصف الطبيب المضادات الحيوية إذا كانت هناك عدوى، وقد يجري أيضًا اختبارات لاستبعاد حالات أخرى، مثل سرطان الثدي.

حالات الجلد المزمنة

يمكن أن تؤدي حالات الجلد مثل الإكزيما والتهاب الجلد الدهني والصدفية إلى أعراض جلدية مثل تغير اللون والحكة والتقشر، ومن غير المرجح أن تؤثر هذه الأعراض على الثديين وحدهما.