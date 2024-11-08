الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أهمها فقدان الوزن المفاجئ، أعراض وأسباب سرطان المعدة

أعراض سرطان المعدة،
أعراض سرطان المعدة، فيتو

سرطان المعدة تبدأ الخلايا السرطانية عادةً في البطانة الداخلية للمعدة، ثم تنمو بشكل أعمق في جدران المعدة مع تطور السرطان. 

سرطان المعدة شائع في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما لا تظهر أعراض سرطان المعدة الشائعة مثل فقدان الوزن غير المبرر وألم المعدة في المراحل المبكرة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أعراض سرطان المعدة

لا يسبب سرطان المعدة عادةً أعراضًا خلال المراحل المبكرة، وحتى العلامات المبكرة الأكثر شيوعًا لسرطان المعدة - غالبًا فقدان الوزن غير المبرر وألم المعدة - لا تظهر عادةً حتى يصبح السرطان أكثر تقدمًا.

تتضمن أعراض سرطان المعدة ما يلي:

وقد يتمكن الطبيب من الشعور بكتلة في معدة المريض أثناء الفحص البدني اعتمادًا على مدى تقدم السرطان، ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تتضمن الأعراض التعرف على الأحاسيس في المعدة، وقد يشعر في كثير من الأحيان بتورم أو امتلاء أو ألم في المعدة، وقد يبدأ الألم خفيفًا ثم يزداد شدة مع تقدم المرض.

أسباب سرطان المعدة

يتشكل سرطان المعدة عندما يكون هناك طفرة جينية في الحمض النووي لخلايا المعدة، الحمض النووي هو الرمز الذي يخبر الخلايا متى تنمو ومتى تموت، وبسبب الطفرة، تنمو الخلايا بسرعة وتشكل في النهاية ورمًا بدلًا من الموت، وتتفوق الخلايا السرطانية على الخلايا السليمة وقد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

لا يعرف الباحثون ما الذي يسبب الطفرة، ومع ذلك، يبدو أن بعض العوامل تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان المعدة، وهي تشمل:

  • التاريخ العائلي لسرطان المعدة.
  • عدوى بكتيريا الملوية البوابية (H. pylori).
  • مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD).
  • التهاب المعدة.
  • عدوى فيروس إبشتاين بار.
  • تاريخ الإصابة بقرحة المعدة أو أورام المعدة.
  • نظام غذائي غني بالأطعمة الدهنية أو المالحة أو المدخنة أو المخللة.
  • نظام غذائي لا يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات.
  • التعرض المتكرر لمواد مثل الفحم والمعادن والمطاط.
  • التدخين أو التدخين الإلكتروني أو مضغ التبغ.
  • شرب الكحول.
  • السمنة.
  • التهاب المعدة الضموري المناعي الذاتي.

ترتبط العديد من الحالات الوراثية بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، بما في ذلك:

  • متلازمة لينش.
  • متلازمة بوتز-جيغرز.
  • متلازمة لي-فراوميني.
  • السلائل الغدية العائلية.
  • سرطان المعدة المنتشر الوراثي.
  • نقص المناعة المتغير الشائع (CVID).

سرطان المعدة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A، على الرغم من أن الباحثين غير متأكدين من السبب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

أعراض سرطان المعدة أسباب سرطان المعدة سرطان المعدة الخلايا السرطانية أعراض سرطان المعدة الشائعة فقدان الشهية فقدان الوزن غير المبرر

مواد متعلقة

8 أعراض عند ظهورها يجب إجراء تحليل السكر

أعراض ارتجاع المريء وعلاجه بالأعشاب الطبيعية

الأكثر قراءة

آخر تحديث، أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الجمعة 8/11/2024

تعليق نجيب ساويرس على ضربة جزاء زد أمام الأهلي

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق

بعد أحداث أمستردام، قرار من الاتحاد الأوروبي للكرة بشأن مباراة مكابي القادمة ضد بيشكتاش

أسعار التبغ المسخن بالأسواق اليوم الجمعة 8/11/2024

وفاة الإعلامية والكاتبة جيلان حمزة

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

طقس الغد، موعد وأماكن سقوط الأمطار المتوسطة

منوعات

المزيد

يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار التبغ المسخن بالأسواق اليوم الجمعة 8/11/2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟

المزيد

انفوجراف

اتخذها في ولايته الأولى.. 8 إجراءات قاسية لـ ترامب تحدد ملامح سياساته القادمة ضد المهاجرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

رجس من عمل الشيطان، الأوقاف تحذر من خطر القمار الإلكتروني على الأفراد والمجتمعات

«حتى زرتم المقابر»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح بلاغة القرآن في وصف الموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads