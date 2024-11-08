أهمها فقدان الوزن المفاجئ، أعراض وأسباب سرطان المعدة

سرطان المعدة تبدأ الخلايا السرطانية عادةً في البطانة الداخلية للمعدة، ثم تنمو بشكل أعمق في جدران المعدة مع تطور السرطان.

سرطان المعدة شائع في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما لا تظهر أعراض سرطان المعدة الشائعة مثل فقدان الوزن غير المبرر وألم المعدة في المراحل المبكرة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أعراض سرطان المعدة

لا يسبب سرطان المعدة عادةً أعراضًا خلال المراحل المبكرة، وحتى العلامات المبكرة الأكثر شيوعًا لسرطان المعدة - غالبًا فقدان الوزن غير المبرر وألم المعدة - لا تظهر عادةً حتى يصبح السرطان أكثر تقدمًا.

تتضمن أعراض سرطان المعدة ما يلي:

فقدان الشهية.

صعوبة في البلع.

التعب أو الضعف.

الغثيان والقيء.

فقدان الوزن غير المبرر.

حرقة المعدة وعسر الهضم.

البراز الأسود أو القيء بالدم.

الشعور بالانتفاخ أو الغازات بعد الأكل.

ألم في المعدة، غالبًا فوق زر البطن.

الشعور بالشبع حتى بعد تناول وجبة صغيرة أو وجبة خفيفة.

وقد يتمكن الطبيب من الشعور بكتلة في معدة المريض أثناء الفحص البدني اعتمادًا على مدى تقدم السرطان، ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تتضمن الأعراض التعرف على الأحاسيس في المعدة، وقد يشعر في كثير من الأحيان بتورم أو امتلاء أو ألم في المعدة، وقد يبدأ الألم خفيفًا ثم يزداد شدة مع تقدم المرض.

أسباب سرطان المعدة

يتشكل سرطان المعدة عندما يكون هناك طفرة جينية في الحمض النووي لخلايا المعدة، الحمض النووي هو الرمز الذي يخبر الخلايا متى تنمو ومتى تموت، وبسبب الطفرة، تنمو الخلايا بسرعة وتشكل في النهاية ورمًا بدلًا من الموت، وتتفوق الخلايا السرطانية على الخلايا السليمة وقد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

لا يعرف الباحثون ما الذي يسبب الطفرة، ومع ذلك، يبدو أن بعض العوامل تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان المعدة، وهي تشمل:

التاريخ العائلي لسرطان المعدة.

عدوى بكتيريا الملوية البوابية (H. pylori).

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD).

التهاب المعدة.

عدوى فيروس إبشتاين بار.

تاريخ الإصابة بقرحة المعدة أو أورام المعدة.

نظام غذائي غني بالأطعمة الدهنية أو المالحة أو المدخنة أو المخللة.

نظام غذائي لا يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات.

التعرض المتكرر لمواد مثل الفحم والمعادن والمطاط.

التدخين أو التدخين الإلكتروني أو مضغ التبغ.

شرب الكحول.

السمنة.

التهاب المعدة الضموري المناعي الذاتي.

ترتبط العديد من الحالات الوراثية بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، بما في ذلك:

متلازمة لينش.

متلازمة بوتز-جيغرز.

متلازمة لي-فراوميني.

السلائل الغدية العائلية.

سرطان المعدة المنتشر الوراثي.

نقص المناعة المتغير الشائع (CVID).

سرطان المعدة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A، على الرغم من أن الباحثين غير متأكدين من السبب.