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صحة ومرأة

خطر ولكن، هل ظهور كتلة في الثدي دليل على الإصابة بالسرطان؟

سرطان الثدي، فيتو
سرطان الثدي، فيتو

حذر الدكتور حاتم أمين رئيس مبادرة صحة المرأة السيدات من ظهور كتلة في الثدي.

 

سرطان الثدي

وأشار إلى أن ظهور كتلة في الثدي علامة خطر يجب الذهاب إلى الطبيب فورًا للكشف والاطمئنان، مؤكدا أنه ليس شرط أن ظهور كتلة بالثدي دليل على الإصابة بالسرطان.

 

وأكد أن كثير من الحالات التى ظهر لديها كتلة عبارة عن غدد حدث لها تليف أو أورام حميدة.

 

سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في إقليم شرق المتوسط

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن  سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في إقليم شرق المتوسط  وهو السبب الأول للوفيات المرتبطة بالسرطان إذ يُقدر عدد حالات الوفاة الناجمة عنه بنحو 53000 حالة وفاة كل عام.

 

ويتم تشخيص ما يقرب من 130000 حالة سرطان ثدي كل عام، ويُمثل ذلك ثُلث مجموع حالات السرطان بين النساء.

 

ويمكن أن يؤدي الكشف المبكر إلى زيادة معدلات الشفاء.

 

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه في إقليم شرق المتوسط تشخص امرأة بالإصابة بسرطان الثدي كل 4 دقائق وتتوفي امرأة بسبب سرطان الثدي كل 11 دقيقة

وأشارت إلى أنه يمكن الشفاء من سرطان الثدي بنسبة كبيرة إذا اكتُشِف في مراحله المبكرة وأخذ العلاج المناسب.

عوامل تسبب سرطان الثدي 

وسرطان الثدي من الأورام الأكثر انتشارا التي تصيب السيدات وتحقق نسب شفاء مرتفعة في حالة الاكتشاف المبكر لها.

وتضمنت أهم عوامل التي تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي:

 ١-كبار السن.​

٢-وجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد غير السرطاني

٣-وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.​
٤-بداية الدورة الشهرية من سن مبكر. ​
٥-انقطاع الدورة الشهرية في سن متأخر.​
٦-أخذ العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الدورة الشهرية.​
٧-التعرض للعلاج الإشعاعي  في منطقة الراس أو الرقبة أو الصدر
٨-السمنة المفرطة.​
٩-التدخين وشرب الكحوليات.​

 

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وأكد الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة بوزارة الصحة، أن طرق الوقاية من مرض سرطان الثدي تتمثل في الاكتشاف المبكر للمرض، مشيرا إلى أن الكشف المبكر يحقق نسب شفاء تزيد عن ٩٠%.

 

نصائح للوقاية من سرطان الثدي 

ووجه “أمين” مجموعة نصائح للسيدات للحماية من سرطان الثدي منها ممارسة الرياضة والحفاظ علي الوزن الصحي وتجنب السمنة وعدم أخذ اي أدوية هرمونية لفترات طويلة.

 

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