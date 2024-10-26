السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة العالمية: 1% من إصابات سرطان الثدي تحدث للرجال

سرطان الثدي عند الرجال،
سرطان الثدي عند الرجال، فيتو

أكدت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 0.5-1% من سرطانات الثدي تحدث بين صفوف الرجال على مستوى العالم.

 

سرطان الثدي عند الرجال 

وأوضحت الصحة العالمية أن علاج  سرطان الثدي عند الرجال يشابه بروتوكولات العلاج عند النساء.

والسرطان عند الرجال نادر، لكنه يمكن أن ينمو وينتشر مثل أي سرطان آخر إذا ترك دون علاج.

 

ما هو سرطان الثدي عند الرجال؟

يحدث سرطان الثدي عند الرجال عندما يكون هناك نمو غير طبيعي للخلايا في خلايا الثدي لدى الرجال وعلى الرغم من أنه نادر، يمكن أن يصاب الرجال بسرطان الثدي، تمامًا مثل النساء، لأن لدى الرجال أنسجة ثدي يمكن أن تصاب بالسرطان. 

ومعظم سرطان الثدي عند الرجال هو سرطان قنوي، مما يعني أن الخلايا السرطانية بدأت في النمو في قنوات الحليب في الثدي، ولكن يمكن أن تبدأ أيضًا في الغدد، على الرغم من أن أجزاء الثدي هذه غير وظيفية عند الرجال.

عوامل الخطر لسرطان الثدي عند الرجال مماثلة لأنواع أخرى من سرطان الثدي، ووفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، فإن سرطان الثدي أقل شيوعًا عند الرجال بنحو 100 مرة مما هو عليه عند النساء. 

 يمكن أن يحدث سرطان الثدي عند الرجال في أي عمر، ولكنه يتطور عادة عند الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا. 

توجد عوامل خطر لإصابة الرجال بسرطان الثدي منها:

السمنة
تورم الخصية بسبب النكاف الذي يصيب البالغين
إزالة خصية واحدة أو أكثر
العلاج بالإستروجين، والذي يُعطى كعلاج هرموني للرجال المصابين بسرطان البروستاتا
وجود طفرة جينية في BRCA1 أو BRCA2 


أنواع سرطان الثدي عند الرجال

يساعد تحديد نوع سرطان الثدي عند الرجال في تحديد العلاج الأكثر فعالية، ويمكن تشخيص الرجال بعدة أنواع مختلفة من سرطان الثدي، بما في ذلك:

سرطان القنويات الموضعي (DCIS)، والذي يعتبر سرطان الثدي لدى الذكور في مرحلة مبكرة

سرطان الثدي الالتهابي (IBC)، حيث تكون العلامة الأولى هي الثدي الأحمر المتورم والدافئ

سرطان القنويات الغازي (IDC)، والذي يمثل 80 % من سرطانات الثدي لدى الذكور، عندما ينمو الورم من القنوات الموجودة أسفل الحلمة

أعراض سرطان الثدي لدى الذكور وتشخيصه

لا يتم فحص الرجال بحثًا عن سرطان الثدي، لذلك يجب فحص أي تغييرات في الثديين من قبل الطبيب، وفي حين قد لا تظهر أي أعراض على بعض الرجال، فإن العلامة الأولى لسرطان الثدي لدى الذكور عادة ما تكون كتلة تشبه العقدة الصلبة.

كتلة أو نتوء في الثدي

إفرازات من الحلمة (قد تكون دموية)

انكماش الحلمة 
تقرحات جلدية على الثدي

جدول التطعيمات الإجبارية ضد مرض شلل الأطفال ومواعيد الحصول عليه

حسام موافي يحذر من السمنة: مرض معقد وكارثة كبرى


إذا تم الاشتباه في الإصابة بسرطان الثدي، فإنه يتم إجراء أشعة على الثدي وخزعة الثدي لتشخيص سرطان الثدي عند الرجال. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصحة العالمية الصحة منظمة الصحة العالمية علاج سرطان الثدي سرطان الثدي أعراض سرطان الثدي للرجال

مواد متعلقة

يسبب وفاة سيدة كل 11 دقيقة، أهم طرق الوقاية من سرطان الثدي

الصحة العالمية: سرطان الثدي السبب الرئيسي للوفيات بين السيدات

سرطان ليس له علاج، أعراض ومضاعفات الورم النقوي المتعدد

فوائد القهوة، تحمى من سرطان الكبد والقلب وتحسن الذاكرة وتنقص الوزن

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

أيام التوبة، الجيش الإسرائيلي يعلن الأهداف التي تم قصفها في إيران

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads