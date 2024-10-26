الصحة العالمية: 1% من إصابات سرطان الثدي تحدث للرجال

أكدت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 0.5-1% من سرطانات الثدي تحدث بين صفوف الرجال على مستوى العالم.

سرطان الثدي عند الرجال

وأوضحت الصحة العالمية أن علاج سرطان الثدي عند الرجال يشابه بروتوكولات العلاج عند النساء.

والسرطان عند الرجال نادر، لكنه يمكن أن ينمو وينتشر مثل أي سرطان آخر إذا ترك دون علاج.

ما هو سرطان الثدي عند الرجال؟

يحدث سرطان الثدي عند الرجال عندما يكون هناك نمو غير طبيعي للخلايا في خلايا الثدي لدى الرجال وعلى الرغم من أنه نادر، يمكن أن يصاب الرجال بسرطان الثدي، تمامًا مثل النساء، لأن لدى الرجال أنسجة ثدي يمكن أن تصاب بالسرطان.

ومعظم سرطان الثدي عند الرجال هو سرطان قنوي، مما يعني أن الخلايا السرطانية بدأت في النمو في قنوات الحليب في الثدي، ولكن يمكن أن تبدأ أيضًا في الغدد، على الرغم من أن أجزاء الثدي هذه غير وظيفية عند الرجال.

عوامل الخطر لسرطان الثدي عند الرجال مماثلة لأنواع أخرى من سرطان الثدي، ووفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، فإن سرطان الثدي أقل شيوعًا عند الرجال بنحو 100 مرة مما هو عليه عند النساء.

يمكن أن يحدث سرطان الثدي عند الرجال في أي عمر، ولكنه يتطور عادة عند الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا.

توجد عوامل خطر لإصابة الرجال بسرطان الثدي منها:

السمنة

تورم الخصية بسبب النكاف الذي يصيب البالغين

إزالة خصية واحدة أو أكثر

العلاج بالإستروجين، والذي يُعطى كعلاج هرموني للرجال المصابين بسرطان البروستاتا

وجود طفرة جينية في BRCA1 أو BRCA2



أنواع سرطان الثدي عند الرجال

يساعد تحديد نوع سرطان الثدي عند الرجال في تحديد العلاج الأكثر فعالية، ويمكن تشخيص الرجال بعدة أنواع مختلفة من سرطان الثدي، بما في ذلك:

سرطان القنويات الموضعي (DCIS)، والذي يعتبر سرطان الثدي لدى الذكور في مرحلة مبكرة

سرطان الثدي الالتهابي (IBC)، حيث تكون العلامة الأولى هي الثدي الأحمر المتورم والدافئ

سرطان القنويات الغازي (IDC)، والذي يمثل 80 % من سرطانات الثدي لدى الذكور، عندما ينمو الورم من القنوات الموجودة أسفل الحلمة

أعراض سرطان الثدي لدى الذكور وتشخيصه

لا يتم فحص الرجال بحثًا عن سرطان الثدي، لذلك يجب فحص أي تغييرات في الثديين من قبل الطبيب، وفي حين قد لا تظهر أي أعراض على بعض الرجال، فإن العلامة الأولى لسرطان الثدي لدى الذكور عادة ما تكون كتلة تشبه العقدة الصلبة.

كتلة أو نتوء في الثدي

إفرازات من الحلمة (قد تكون دموية)

انكماش الحلمة

تقرحات جلدية على الثدي



إذا تم الاشتباه في الإصابة بسرطان الثدي، فإنه يتم إجراء أشعة على الثدي وخزعة الثدي لتشخيص سرطان الثدي عند الرجال.