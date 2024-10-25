أعراض وأسباب التهاب الأمعاء الجرثومي، وطرق الوقاية منها

التهاب الأمعاء الجرثومي، هو عدوى بكتيرية تصيب الجهاز الهضمي، مثل المعدة، وعادة ما يتضمن العلاج الراحة وشرب الكثير من السوائل، ولكن قد يتطلب البعض المضادات الحيوية.

ينتج التهاب الأمعاء الجرثومي عادة عن تناول الطعام أو الماء الملوث بالبكتيريا أو سمومها، ويمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الإسهال وتشنجات البطن والغثيان والقيء، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أسباب التهاب الأمعاء الجرثومي

يمكن أن تسبب العديد من أنواع البكتيريا التهاب الأمعاء الجرثومي، بما في ذلك:

الإشريكية القولونية (E. Coli): يمكن أن يحدث هذا في لحم البقر غير المطبوخ جيدًا والفواكه والخضروات غير المغسولة.

الشيغيلا: يمكن أن يكون موجودًا في الطعام النيئ والمياه الملوثة، بما في ذلك حمامات السباحة.

المكورات العنقودية والسالمونيلا: قد تكون موجودة في اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا والبيض ومنتجات الألبان.

كامبيلوباكتر: قد يحدث هذا في الحليب والدواجن النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

يمكن أن يصاب الشخص بالتهاب الأمعاء البكتيري بعد تناول طعام ملوث أو شرب أو بلع مياه ملوثة، ويمكن أن تؤدي ممارسات التخزين والمناولة والطهي غير السليمة إلى أن يصبح الطعام غير آمن للاستهلاك.

ينتشر التهاب الأمعاء البكتيري بسرعة من شخص لآخر، ويمكن أن يصاب الأشخاص بالبكتيريا على أيديهم عن طريق التعامل مع الطعام أو الماء الملوث، وتوجد أيضًا بكتيريا ضارة في براز الأفراد المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء البكتيري.

يمكن أن يكون التهاب المعدة أيضًا نتيجة لعدوى فيروسية، مثل فيروس الروتا وفيروس نوروفيروس.

أعراض التهاب الأمعاء الجرثومي

يمكن أن تختلف أعراض التهاب المعدة والأمعاء البكتيري بين الأشخاص وقد تعتمد على البكتيريا المسببة للمرض، وفي بعض الحالات، قد لا تظهر الأعراض لمدة تصل إلى 4 أيام بعد إصابة الشخص بالعدوى.

قد تشمل الأعراض ما يلي:

القيء والغثيان

الإسهال

ألم البطن أو التشنج

فقدان الشهية

الحمى أو القشعريرة

براز دموي

الجفاف

اختلال توازن الكهارل

علاج التهاب الأمعاء الجرثومي

غالبًا ما يختفي التهاب الأمعاء البكتيري من تلقاء نفسه دون أي علاج، ومع ذلك، قد يحتاج الشخص إلى الراحة وشرب الكثير من الماء لتعويض السوائل المفقودة بسبب القيء أو الإسهال.

يمكن أن يتسبب القيء والإسهال أيضًا في فقدان الجسم للمعادن الأساسية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، ويمكن أن يساعد تناول وجبات مغذية وسهلة الهضم في تعويض هذه المعادن، إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فقد يرغب الشخص في تناول سوائل بديلة مثل مشروبات إعادة الترطيب.

بشكل عام، يمكن للأشخاص علاج أعراض التهاب المعدة والأمعاء البكتيري في المنزل من خلال:

الحصول على قسط كبير من الراحة

شرب كمية كافية من السوائل للبقاء رطبًا

تناول كميات صغيرة من الأطعمة الغنية بالمعادن على فترات منتظمة

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر

إذا لم يتمكن الشخص من الاحتفاظ بالسوائل أو أصبح مصابًا بالجفاف الشديد، فقد يحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى.

في الحالات الشديدة من التهاب المعدة والأمعاء البكتيري، قد يصف أخصائي الرعاية الصحية المضادات الحيوية، ومع ذلك، أصبحت بعض أشكال البكتيريا مقاومة بشكل متزايد للعلاجات التقليدية بالمضادات الحيوية، كما أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى إتلاف الجهاز الهضمي.

الوقاية من التهاب الأمعاء الجرثومي

يمكن لأي شخص استخدام ممارسات النظافة التالية لمحاولة منع التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي:

غسل اليدين جيدًا قبل التعامل مع الأطعمة وبعد استخدام الحمام

غسل اليدين جيدًا بعد لمس الحيوانات، وخاصة الحيوانات في المزارع

استخدام لوح تقطيع منفصل للحوم النيئة

غسل الخضار والفواكه والسلطات جيدًا قبل تناولها

تجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء

شرب المياه المعبأة عند السفر

تجنب تناول اللحوم والأسماك النيئة

تجنب شرب الحليب غير المبستر

تخزين الطعام بشكل مناسب والتخلص من أي عناصر منتهية الصلاحية أو تفسد

الحفاظ على نظافة المطبخ والحمام.

مضاعفات التهاب الأمعاء الجرثومي

المضاعفات الأكثر شيوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء الجرثومي هي الجفاف، والذي يحدث عندما يفقد الأشخاص السوائل من القيء والإسهال ولا يعوضونها، وإذا أصبح الشخص مصابًا بالجفاف الشديد، فقد يحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى.

الأطفال وكبار السن معرضون لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات، لذا يجب على مقدمي الرعاية مراقبتهم عن كثب.

يمكن أن تشمل هذه المضاعفات:

ارتفاع درجة الحرارة

آلام العضلات

فقدان السيطرة على الأمعاء

نزيف في الأمعاء، مما قد يؤدي إلى براز دموي

فقر الدم

فشل كلوي

في حالات نادرة جدًا، بدون علاج، يمكن أن يؤدي التهاب المعدة والأمعاء البكتيري إلى تلف في الدماغ أو الوفاة، ويجب على أي شخص يعاني من أعراض شديدة أو مستمرة طلب العناية الطبية في أقرب وقت ممكن.