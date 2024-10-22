بدء فعاليات اليوم العالمي لهشاشة العظام بالتأمين الصحي في الشرقية

افتتح الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التامين الصحى بمحافظة الشرقية احتفال فرع الشرقية باليوم العالمى لهشاشة العظام بالقاء كلمة رحب فيها بالحضور وتمنى للجميع الاستفادة من المحاضرات المعدة لذلك

الاحتفال بيوم هشاشة العظام -فيتو

الحضور فى يوم هشاشة العظام

جاء ذلك وفى حضور الدكتورة هناء احمد رشيد مديرعام مستشفى المبرة بالزقازيق والدكتور أحمد العطار استشاري العظام بالاضافة الى الدكتور أحمد الأحمدي مدير التدريب بالفرع وذلك بقاعة الاجتماعات بمستشفى المبرة بالزقازيق

المحاضرات حول الوقاية والتشخيص والعلاح

وتم البدء بإلقاء المحاضرات والتى تهدف الى رفع الوعى حول الوقاية والتشخيص والعلاج من مرض هشاشة العظام من خلال معرفة خطر الإصابة بالمرض والوقاية منه والكسور الناجمة عنه واهمية الكشف المبكر للمرض

تعليمات وزير الصحة ورئيس الهيئة

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد السيد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تقضى باستمرار الاوساط الطبية بمصر بالاحتفالات بـ الأيام الطبية التى تم تخصيصها للامراض كيوم هشاشة العظام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ