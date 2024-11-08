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خارج الحدود

المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تصدق على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو لهذا السبب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.

المستشارة القضائية تصدق على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو 

وأكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقريرها أنه بعد تصديق المستشارة القضائية يمكن للمحققين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.

وفي وقت سابق أفادت هيئة البث الإسرائيلية،  بإجراء سلطات الاحتلال تحريات بشأن قيام شخصين في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطًا رفيعًا.

ديوان نتنياهو يحصل على مواد تخص ضابطًا رفيعًا

 ولفتت هيئة البث، إلى أن "المواد التى تخص الضابط الرفيع، استخرجت من كاميرات مراقبة ويتحرى إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطًا عبرها".

وكشفت الهيئة، عن "شكوك بعلاقة بين حصول ديوان نتنياهو على صور تخص ضابطًا رفيعًا وقضية سرقة مواد عسكرية سرية"، مضيفةً "ديوان نتنياهو نفى الحصول على مواد تخص ضابطًا رفيعًا ووصفها بالافتراء على رئاسة الوزراء".

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