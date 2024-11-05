بالرصاص الحي، تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل بعد قرار نتنياهو بإقالة وزير الأمن

شهدت مناطق في إسرائيل، خاصة شمالي حيفا وتل أبيب، تصاعدًا في الاحتجاجات بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن يوآف جالانت.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على أحد المتظاهرين المسنين في شمال حيفا، بينما قامت بتفريق مظاهرات أخرى في تل أبيب بالقوة.

وفي خطوة تصعيدية، أغلق محتجون غاضبون طريق أيالون المركزي في تل أبيب، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، تعبيرًا عن رفضهم لقرار إقالة جالانت الذي يُعتبر شخصية محورية في الأمن الإسرائيلي.

من جهته، نفى نتنياهو وجود أي نية لإقالة رئيس أركان الجيش أو رئيس جهاز الشاباك، وسط تكهنات حول مستقبل قيادة الأمن في البلاد.

وفي الولايات المتحدة، أعرب البيت الأبيض عن دهشته الشديدة إزاء القرار، وصرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بأن جالانت كان شريكًا مهمًا في جميع القضايا المتعلقة بأمن إسرائيل.