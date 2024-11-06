نعيم قاسم: نتنياهو أمام مشروع كبير يتخطى غزة وفلسطين ولبنان

كشف الشيخ نعيم قاسم ، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن حزب الله يستعد منذ عام 2006 لهذه الحرب من خلال التسليح والتدريب.

نعيم قاسم: نتنياهو أمام مشروع كبير

وقال خلال كلمة له اليوم: "نتنياهو أمام مشروع كبير يتخطى غزة وفلسطين ولبنان الى الشرق الاوسط"، وأكد أن حزبه صامد أمام حرب اسرائيلية عدوانية على لبنان.

وأوضح أنه عندما يقرر العدو وقف العدوان هناك طريق للمفاوضات وهو التفاوض غير المباشر عبر الدولة اللبنانية.

وشدد على ان اساس اي تفاوض يبنى على وقف العدوان وحماية السيادة اللبنانية.

نعيم قاسم: ألف جندي وضابط اسرائيلي بين قتيل وجريح

وطالب الجيش اللبناني المعني بأن يعلن موقفه وطبيعة الحدث ودور اليونيفيل.

وركز على أن هناك أكثر من ألف جندي وضابط إسرائيلي بين قتيل وجريح.

وأوضح أنه ذا كان الاحتلال يراهن على ان تطول الحرب فنحن حاضرون مهما مر الوقت وسنبقى صامدين ومستعدين.