السبت 18 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل المفتقة، لزيادة الوزن وبأقل التكاليف

المفتقة، فيتو
المفتقة، فيتو

طريقة عمل المفتقة، من طرق الحلوى العربية القديمة، والتي تُصنع من العسل الأسود، والدقيق، والحلبة، والكركم، وتُعد المفتقة من الحلويات الشعبية في مصر، ولبنان، وسوريا، والأردن، وفلسطين.

 

مقادير عمل المفتقة
 

كوب تحويجة مفتقة من عند العطار (خليط من الحلبة، والكركم، واليانسون، والقرفة)
كوب دقيق
نصف كوب زبدة
نصف كوب فول سوداني
نصف كوب سمسم

 

طريقة التحضير

 

في قدر كبير، ضعي العسل الأسود، والتحويجة، والدقيق.
قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
ضعي القدر على نار متوسطة، وقلبيه باستمرار حتى يغلي.
خففي النار، وقلبيه باستمرار حتى يصبح القوام سميكًا.
أضيفي الزبدة، والفول السوداني، والسمسم.
قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
ارفعي القدر عن النار، واتركيه يبرد قليلًا.
اسكبي المفتقة في القدر المراد حفظها فيه..

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نصائح لنجاح الوصفة

يمكنك إضافة المزيد من التحويجة حسب الرغبة.
يمكنك إضافة الفستق الحلبي أو اللوز المحمص إلى المفتقة.
يمكنك تقديم المفتقة مع الخبز أو البسكويت.

 

القيمة الغذائية للمفتقة

تحتوي المفتقة على نسبة عالية من الكربوهيدرات، لذلك يجب تناولها باعتدال.
تحتوي المفتقة على نسبة منخفضة من البروتين والدهون.
تحتوي المفتقة على بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل الحديد، والزنك، والمغنيسيوم.

لمرضى السكري
تحتوي المفتقة على نسبة عالية من السكر، لذلك يجب تجنبها أو تناولها باعتدال من قبل مرضى السكري.

 

فوائد العسل الاسود

المفتقة

أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن  العسل الأسود يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، وأن  فوائد العسل الأسود للصحة،  ومن أهمها ما يلي:

العناية بالبشرة: يحتوي العسل الأسود على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة. كما أنه يساعد في ترطيب البشرة وتحسين مظهرها.
 

الوقاية من السرطان: يحتوي العسل الأسود على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
 

تخفيف التوتر: يحتوي العسل الأسود على مركبات تساعد في تحفيز إنتاج السيروتونين، وهو هرمون يرتبط بتحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق.
 

علاج الالتهابات: يحتوي العسل الأسود على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الالتهابات في الجسم، مثل التهاب المفاصل والتهاب اللثة.
 

تخفيف آلام الدورة الشهرية: يساعد العسل الأسود في تخفيف آلام الدورة الشهرية عن طريق تحفيز انقباضات الرحم وتنظيم مستويات الهرمونات.
 

الوقاية من السكري: يساعد العسل الأسود في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الجسم.
 

تقوية العظام: يحتوي العسل الأسود على كميات جيدة من الكالسيوم والحديد، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام.
 

الوقاية من فقر الدم: يحتوي العسل الأسود على كميات جيدة من الحديد، وهو معدن مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، فإن العسل الأسود يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في حماية الجسم من العدوى.

يمكن تناول العسل الأسود بطرق مختلفة، مثل تناوله مباشرة، أو إضافته إلى المشروبات أو الأطعمة. كما يمكن استخدامه كعلاج موضعي لمشاكل البشرة.

ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه العسل أو السكريات الأخرى تجنب تناول العسل الأسود.

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