طريقة عمل المفتقة، مغذية وتمنح الشعور بالدفء في الشتاء

طريقة عمل المفتقة، المفتقة من الأكلات المصرية الشهيرة التى تقدم فى فصل الشتاء وهى تمنح الشعور بالدفء كما لها قيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل المفتقة، سهلة وبسيطة وهى عبارة عن حلبة بالعسل الأسود والسمسم، ولها قيمة غذائية عالية وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المفتقة.

مكونات عمل المفتقة:-

4 ملاعق كبيرة حلبة مطحونة

كيلو عسل أسود

3 ملاعق كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة دقيق

كوب فول سودانى مكسر نصفان

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نصف كوب سمسم محمص

طريقة عمل المفتقة:-

نحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار ونحمر بها الحلبة والسمسم فى الزيت جيدا حتى تظهر رائحتهم.

ثم نضيف الدقيق ونحمره معهم ونقلب جيدا حتى يتغير لونه

ثم نضيف العسل على الخليط على النار تدريجيا مع التقليب الجيد والسريع، حتى لا يتكتل الدقيق.

وبمجرد ظهور الفقاعات نرفع الخليط من على النار ولا نتركه يغلى كثيرا حتى لا يصبح مذاق المفتقة مر.

ثم نضيف الفول السوداني وهى ساخنة ونقلب جيدا.

ثم نترك المفتقة تبرد تماما، ثم نعبئها فى برطمان زجاجية معقمة ومحكمة الغلق.

ثم نحفظها فى الثلاجة ويمكن تقديمها ساندويتشات المدرسة فهى تمد الصغار بالطاقة وتجعلهم أكثر تركيزا وتقوى مناعتهم.

طريقة عمل المفتقة، فيتو

فوائد الحلبة الحصى

والحلبة لها فوائد عديدة تدفعنا لتناولها فى فصل الشتاء، ومن فوائد الحلبة:-

تساعد فى خفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم ما يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

تساعد فى الوقاية من السرطان لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة.

تساعد فى علاج النحافة ونقص التغذية خاصة فى حالة تقديمها بالعسل أو تقديمها فى المفتقة أو ما تعرف بالحلبة المعقودة.

تنظم عملية الجهاز الهضمى وتطرد السموم من الجسم.

تغذى الشعر وتستخدم فى الوصفات الطبيعية التى تزيد من كثافة الشعر ولمعانه وعلاج مشاكل التقصف والتساقط.

تساعد فى إدرار لبن الأم المرضعة لتغذية الطفل الرضيع.

تعمل الحلبة في الحفاظ صحة الجلد حيث تقلل من التهاب الجلد، كما تساعد فى علاج التهابات الجلد والحروق والاكزيما، وذلك من خلال طحن ملعقة كبيرة من بذور الحلبة، وخلطها بالماء الدافئ لإعداد عجينة، وتوضع على الجزء المصاب ويتم تغطيتها بقطعة قماش أو شاش نظيفة ومعقمة.

تستخدم فى علاج النحافة وقلة الوزن وليس كمشروب حارق للدهون.

مشروب الحلبة مشروب نسائى مهم لتغذيتهن، كما يسهل الولادة، فالحلبة تزيد من تقلصات الرحم، مما يجعلها تعمل على تسهيل عملية الولادة، لكن لا ينبغي أن يتم تناولها بكميات كبيرة لأنها يمكن أن تسبب تقلصات قبل الأوان، الأمر الذي قد يتسبب في الإجهاض.

مهمة فى علاج قرحة المعدة، لأنها تساعد فى تقوية بطانة.