استشهاد 23 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 17 منهم شمالي القطاع.

70% من ضحايا حرب غزة من النساء والأطفال

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن نحو 70% من ضحايا حرب غزة الذين تم التحقق منهم نساء وأطفال.

ارتكاب مجزرة جديدة في غزة

وأمس، قال الدفاع المدني في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة في شمالي القطاع راح ضحيتها 27 شهيدا.