الأمم المتحدة: 70% من ضحايا حرب غزة من النساء والأطفال

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن نحو 70% من ضحايا حرب غزة الذين تم التحقق منهم نساء وأطفال.

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية للاحتلال

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس الخميس، إنها استهدفت ناقلة جند وجرافة عسكرية إسرائيليتين من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" أمس في بيت لاهيا بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن سلسلة انفجارات عنيفة استهدفت آليات الاحتلال في داخل مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومخيم نور شمس، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.