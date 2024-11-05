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خارج الحدود

استشهاد 54 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد 54 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم 39 منهم في الشمال.

وفجر اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد 29 فلسطينيًّا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل وخيام تأوي نازحين في مناطق متعددة بـ قطاع غزة، بما فيها بيت لاهيا، ودير البلح، والزوايدة، وخان يونس.

 

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

في بيت لاهيا شمال القطاع، استشهد 20 فلسطينيًّا نتيجة قصف عنيف استهدف منزلًا كان يؤوي نازحين، بينما أسفر قصف الاحتلال لخيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع عن استشهاد اثنين، وإصابة آخرين بينهم أطفال.

كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف خيمة نازحين في منطقة الزوايدة.

أما في منطقة معن شرق خان يونس، فقد استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل إثر استهداف خيمة تأوي نازحين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الفلسطينيين نتيجة قصف الاحتلال منزلًا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، كما شهد محيط مستوصف شهداء الزيتون بحي الزيتون قصفًا مدفعيًا بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

ويستمر العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة برا وجوا وبحرا منذ السابع من أكتوبر 2023، وقد ارتفعت حصيلة الضحايا حتى الآن إلى 43,374 شهيدًا، بينهم العديد من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد الجرحى 102,261 مصابًا.

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