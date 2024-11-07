أسعار الذهب في السوق المحلية بعد خفض الفائدة الأمريكية (آخر تحديث)

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية، وعقب قيام الفيدرالى الأمريكى بتخفيض أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية بالتزامن مع صدور القرار الامريكى بقيمة 5 جنيه فى الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4331 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3248 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30320 جنيه.

وكشف مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأسباب الحقيقية وراء التوجه نحو خفض الفائدة فى اجتماع اليوم الخميس.

حيث قالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في بيان الخميس، عقب اجتماعها الذي استمر يومين إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية".

وأشار صناع السياسات في الفيدرالي إلى هدوء أوضاع سوق العمل، بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

تخفيض اسعار الفائدة اليوم الخميس

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.