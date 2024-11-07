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عدد السكان في المغرب يرتفع لـ 36.8 مليون نسمة خلال 2024

المغرب، فيتو
المغرب، فيتو

قال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس اليوم الخميس: إن عدد سكان المملكة المغربية بلغ 36.82 مليون نسمة حتى سبتمبر 2024، وفقا للنتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى.

وأوضح بايتاس للصحفيين أن "عدد سكان البلاد زاد 2.98 مليون نسمة أو 8.8% مقارنة بآخر إحصاء أجري في عام 2014".

وأشار إلى أن "عدد الأسر ارتفع إلى 9.27 ملايين حتى سبتمبر 2024، أي بزيادة 26.8 بالمئة مقارنة بعددها عام 2014، في حين ارتفع عدد الأجانب المقيمين في البلاد إلى 148 ألفا و152 شخصا، أي بزيادة 71.8%".

 

تعداد سكان المغرب 2024

يذكر أن المغرب كان قد بدأ في سبتمبر الماضي عملية إحصاء عام للسكان بهدف "التعرف على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع سكان المغرب".

وهذا هو الإحصاء السكاني السابع الذي يجريه المغرب منذ عام 1960. وأظهر آخر إحصاء أجري في سبتمبر 2014 أن عدد السكان تجاوز 33.8 مليون نسمة.

وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي في ندوة صحفية إن الدولة خصصت 1.46 مليار درهم (نحو 149 مليون دولار) لعملية الإحصاء التي شارك فيها 55 ألف باحث ومراقب ومشرف.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد وجه الحكومة في يونيو الماضي بالبدء في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى هذا الصيف قائلا "نريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية".

 

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