الخميس 07 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: مقتل 5 جنود وإصابة 16 في المعارك بجنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقتل 5 جنود وإصابة 16 في المعارك بجنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة.

ومنذ قليل، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن إصابة 10 عسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 منهم أصيبوا في لبنان و2 في قطاع غزة.


انفجارات عنيفة تستهدف آليات الاحتلال في طولكرم 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن سلسلة انفجارات عنيفة استهدفت آليات الاحتلال في داخل مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومخيم نور شمس، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، اليوم الخميس، أن مقاتليها فجروا عبوة آلية في محور البلاونة، مشيرة إلى أنها استهدفت قوات المشاة بالرصاص محققين إصابات مباشرة. 

 

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