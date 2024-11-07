غارات إسرائيلية على 3 بلدات بجنوب لبنان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات خربة سلم وقبريخا والجميجمة جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 4 أشخاص من عائلة الأمين العام السابق لـحزب الله حسن نصر الله الذي اغتيل في سبتمبر الماضي، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية جنوب لبنان.

استشهاد 4 من عائلة حسن نصر الله

الشهداء الـ 4 هم عم نصر الله وأولاد عمه وحفيدهم، واستهدفت الغارة منزلا كانوا بداخله في بلدة البازورية.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفًا مدفعيًّا استهدف بلدة يارون جنوبي لبنان.

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