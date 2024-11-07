الخميس 07 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

غارات إسرائيلية على 3 بلدات بجنوب لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات خربة سلم وقبريخا والجميجمة جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان 

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 4 أشخاص من عائلة الأمين العام السابق لـحزب الله حسن نصر الله الذي اغتيل في سبتمبر الماضي، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية جنوب لبنان.

استشهاد 4 من عائلة حسن نصر الله 

 الشهداء الـ 4  هم عم نصر الله وأولاد عمه وحفيدهم، واستهدفت الغارة منزلا كانوا بداخله في بلدة البازورية.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفًا مدفعيًّا استهدف بلدة يارون جنوبي لبنان.

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لبنان حسن نصر الله جيش الاحتلال

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