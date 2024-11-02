سرايا القدس تقصف مستوطنات بغلاف غزة

أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي - في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن قصف سديروت ومفلاسيم ومستوطنات في غلاف غزة برشقة صاروخية.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في سديروت ومفلاسيم بغلاف غزة، فيما تحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن اعتراض صاروخ من قطاع غزة باتجاه سديروت.

ومن جهتها رجحت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخين أطلقا نحو سديروت ويجري التحقق إن كانا سقطا في منطقة مفتوحة.

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