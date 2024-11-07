الخميس 07 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 10 عسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إصابة 10 عسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 منهم أصيبوا في لبنان و2 في قطاع غزة.

انفجارات عنيفة تستهدف آليات الاحتلال في طولكرم 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن سلسلة انفجارات عنيفة استهدفت آليات الاحتلال في داخل مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومخيم نور شمس، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، اليوم الخميس، أن مقاتليها فجروا عبوة آلية في محور البلاونة، مشيرة إلى أنها استهدفت قوات المشاة بالرصاص محققين إصابات مباشرة. 

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