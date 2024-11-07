انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا. تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو ملوخية من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات. تراوح سعر كيلو بسلة من 40 إلى 45 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الثوم من 60 إلى 80 جنيهًا. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.