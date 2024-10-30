الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

<span style=
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 19 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 13 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 12 جنيهًا.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 8 جنيهات.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 11 إلى 15 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 إلى 8 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 15 جنيهًا.
<span style=
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 14 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

txt

الطماطم تواصل الانخفاض، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

txt

تراجع الطماطم، أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل سعر البامية سعر الفاصوليا سعر الباذنجان سعر الفلفل موقع فيتو فيتو اسعار الطماطم اسعار البطاطس

مواد متعلقة

الكوسة بـ 15 جنيهًا، تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الأحد 27- 10- 2024

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

الطماطم تواصل الانخفاض، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، الليمون يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الثلاثاء (صور)

الطماطم تتراجع 3 جنيهات، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قائمة هدافي الدوري المصري عبر تاريخه قبل النسخة 66 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads