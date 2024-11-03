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اقتصاد

مفاجأة في سعر الطماطم بسوق العبور وهذه أسعار الخضراوات اليوم الأحد

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 13 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 7 إلى 11 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 12 جنيها.
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات اليوم، الليمون يسجل 13 جنيهًا في سوق العبور

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الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

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