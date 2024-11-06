بعد فوز ترامب.. تغييرات عميقة تنتظر الاقتصاد العالمي.. سر استراتيجية ماجنوميكس وإعادة الإصلاح الأمريكي.. وخبراء يكشفون الأسهم الذهبية في الفترة المقبلة

الاقتصاد العالمى، يشهد الاقتصاد العالمى بعد فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا، تغييرات جذرية عميقة قد تسهم في كبح جماح التضخم وتقليص معدلات البطالة، وربما تخفيف عبء الضرائب.

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دونالد ترامب في فوزه بالانتخابات الأمريكية 2024

فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية يشبه عودة جون كينيدي، الذي تولى الرئاسة مطلع الستينات، وأضاف ترامب أن أمريكا تمتلك أكبر قدر من النفط في العالم، ونستطيع أن نحقق التوازن في السوق العالمي، وكذلك لدينا القدرات الاقتصادية التي تمكننا من سداد ديوننا.

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إعادة إصلاح الاقتصاد الأمريكي وخفض الضرائب

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال لــ “ فيتو ”: تعهد ترامب في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، حضره رفقة زوجته ميلانا ترامب، وسط الحشد الانتخابي في مقر حملته في فلوريدا، بإعادة إصلاح الاقتصاد الأمريكي وخفض الضرائب.

وتابع فرج: أكد ترامب على أهمية ما حدث بمشاركة كافة المواطنين الأمريكيين سواء العرب أو غيرهم، كما لفت ترامب إلى أنه خلال فترة رئاسته السابقة لم يكن هناك حروبا في العالم.

جدير بالذكر قال ترامب إن انتصاره اليوم في الانتخابات الأمريكية يمثل انتصارا للديمقراطية وفي أول ظهور له بعد إعلان الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إنه سيجعل أمريكا عظيمة مجددا، حيث أظهرت أحدث أرقام الانتخابات الأمريكية، تفوق ترامب بـ 248 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 214 لصالح نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس التي تراجعت في معظم الولايات.

استراتيجيه ماغنوميكس وإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكى

وفى ذات السياق قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى لــ “ فيتو ”: يطرح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مفهومًا جديدًا يُعرف باسم “ماغانوميكس”، الذي يسعى من خلاله إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي، هذه الخطة تتضمن فرض رسوم جمركية مشددة على الواردات، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات الصينية، واتباع سياسة صارمة تجاه الهجرة، كما يهدف ترامب إلى تعزيز تأثير السياسة النقدية على الدولار.

جدير بالذكر "ماجانوميكس” هو مصطلح يجمع بين شعار ترامب الشهير “Make America Great Again” MAGA وكلمة “economics”، مما يعكس تطلعه لإنشاء بيئة اقتصادية أكثر قوة وتنافسية، تستجيب للتحديات العالمية وتعيد الازدهار للأمريكيين.

فوز ترامب.. مكاسب وميزات اقتصادية على المستثمرين فى تلك الأدوات

وتابع الإدريسي حديثه قائلا: الانتخابات الأمريكية ساهمت في تفاقم حالة القلق وعدم اليقين بين المستثمرين، مما دفعهم إلى تبني استراتيجيات حذرة ويحد من قراراتهم الاستثمارية، هذا أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تقدم الأحزاب الأمريكية برامج اقتصادية مبتكرة لجذب الناخبين، غالبًا ما يسعى الحزب الجمهوري إلى خفض الضرائب وتخفيف التدخل الحكومي في الأسواق، في حين يميل الحزب الديمقراطي إلى زيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، هذا التباين في السياسات الاقتصادية سيكون له تأثير مباشر على خطط الاستثمار والتمويل.



أسهم القطاع المالي والعملات الرقمية.. الفترة المقبلة ذهبية

وأشار الإدريسي إلى أن المستثمرين الذين توقعوا فوز ترامب عززوا استثماراتهم في أسهم القطاع المالي والعملات الرقمية، بينما كان يسعى المستثمرون الذين كانوا يراهنون على فوز هاريس إلى شراء خيارات على أسهم شركات الطاقة المتجددة.

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فوز ترمب يعزز أسهم تسلا بحركة التداولات

وارتفعت أسهم تسلا بنسبة 12 % بحركة التداولات العالمية اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن الجمهوري دونالد ترامب فوزه في سباق الرئاسة الأمريكية ضد نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

جدير بالذكر كان الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك، وهو ملياردير معروف، من المؤيدين الصريحين لترامب هذا العام، وقد دعم الرئيس السابق طوال حملته الانتخابية، وفق «رويترز»، كما قام ماسك بالترويج لترمب عبر منصته على وسائل التواصل الاجتماعي «إكس».