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خارج الحدود

رئيس الوزراء المجري: فوز ترامب سيجبر الاتحاد الأوروبي على تغيير استراتيجيته بشأن أوكرانيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 ذكر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يطرح أمام أوروبا سؤالا حول مقدرتها على مساعدة أوكرانيا بمفردها.

ترامب يضع أوروبا في موقف صعب 

 وأضاف فيكتور أوربان، أن فوز ترامب سيجبر الاتحاد الأوروبي على تغيير استراتيجيته بشأن أوكرانيا.

فوز ترامب سيجبر الاتحاد الأوروبي على تغيير استراتيجيته بشأن أوكرانيا

وخلال  كلمة في قمة منظمة الدول الناطقة بالتركية في بيشكيك قال أوربان: "الليلة فاز الجمهوريون في الولايات المتحدة، وهذا يضع على جدول الأعمال السؤال بالنسبة لنا، نحن الزعماء الأوروبيين، ما إذا كانت أوروبا وحدها قادرة على الحفاظ على الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا الذي كانت تتمتع به حتى الآن. أنا أشك بشدة في ذلك. هناك حاجة إلى استراتيجية أوروبية جديدة".

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