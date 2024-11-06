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بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية، رسالة حارة لـ ترامب من رئيسة الاتحاد الأوروبي

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو

دونالد ترامب، وجهت رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، رسالة حارة إلى دونالد ترامب، بعدما أعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية، مؤكدة أنهما أكثر من مجرد حليفين، وأن الاتحاد الأوروبي مرتبط بشراكة حقيقية مع أمريكا.

 

رسالة حارة لترامب من رئيسة الاتحاد الأوروبي

 كما هنأت رئيسة الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب بحرارة، ودعته للعمل مع الاتحاد الأوروبي على أجندة عبر أطلسية قوية، لتحقيق ما وصفته بـ "الأهداف المرجوة". 
وقالت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في رسالتها: "أهنئ دونالد ترامب بحرارة. إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكثر من مجرد حليفين".
وتابعت رئيسة الاتحاد الأوروبي، في رسالتها التي وجهتها لترامب قائلة: "نحن مرتبطون بشراكة حقيقية بين شعبنا، والتي توحد 800 مليون مواطن. لذا، دعونا نعمل معًا على أجندة عبر أطلسية قوية قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها".

ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

 الجدير بالذكر أن دونالد ترامب، أعلن عن فوزه بـ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرًا إلى أنه أصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد دونالد ترامب أن من أهم أولوياته في ولايته الثانية  أنه سيعمل على وضع حدا للحروب في العالم.

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