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اقتصاد

البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يقفز لـ 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

البنك المركزى المصرى، أعلن  البنك المركزي المصري زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 ملايين دولار خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر مسجلا رقما قياسيا جديدا.

 

احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 46.942 مليار دولار

 وأوضح البنك المركزي في بيان  اليوم، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 46.942 مليار دولار في أكتوبر من نحو 46.737 مليار دولار بنهاية سبتمبر

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي خلال آخر 8 أشهر من تحرير سعر الصرف بنحو 11.5 مليار دولار بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

 

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