الانتخابات الأمريكية 2024، حصل دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري على 277 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتا لكامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي.

ترامب يحصل على 277 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 لهاريس حتى الآن

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، أظهرت أن ترامب حصد 70 مليون صوت في التصويت الشعبي مقابل نحو 65 مليونا لهاريس.

دونالد ترامب يحسم الانتخابات الأمريكية

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية، بعد أن توقعت فوكس نيوز حصوله على ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي تزن 19 صوتًا في المجمع الانتخابي.