الجمعة 17 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

تصيب 15 % من مرضي السكر، أسباب وأعراض القدم السكري

السكري، فيتو
السكري، فيتو

يعاني بعض مرضى السكري من تنميل في القدمين أو ضعف تدفق الدم، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب ملاحظة البثور والقروح والجروح، ويمكن أن تصاب الجروح غير المكتشفة وغير المعالجة بالعدوى بسرعة، مما يؤدي إلى مضاعفات وبتر الأطراف في بعض الأحيان.

قدم السكري، فيتو

ما هي حالات القدم المرتبطة بالسكري؟

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من مشاكل في أقدامهم وقد يصابون بالقروح والتشوهات والالتهابات في القدم بسهولة أكبر.

وإذا لم يتم علاجها بسرعة، يمكن أن تصاب قرحة أو بثور القدم لدى الشخص المصاب بالسكري بالعدوى وفي بعض الأحيان يجب على الجراح بتر (إزالة) إصبع القدم أو القدم أو جزء من الساق لمنع انتشار العدوى.

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الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القدم المرتبطة بالسكري؟

غالبًا ما تحدث مشاكل القدم عند الأشخاص المصابين بداء السكري بنسبة ١٥% طبقًالموقع "Clevelandclinic" الطبي، خاصة بين أولئك الذين لديهم:

تلف الأعصاب أو ضعف تدفق الدم في القدمين.

مشكلة في إدارة مستويات الجلوكوز في الدم على مدى فترات طويلة، بما في ذلك النوبات المتكررة من ارتفاع السكر في الدم (ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير).

مؤشر كتلة الجسم أكثر من 25 (زيادة الوزن/السمنة).

يعاني من مرض السكري لفترة طويلة.

ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول.

ما الذي يسبب حالات القدم المرتبطة بالسكري؟

يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم على المدى الطويل نوعًا من تلف الأعصاب يسمى الاعتلال العصبي المرتبط بالسكري، ويمكن أن يحدث الاعتلال العصبي المرتبط بمرض السكري في جميع أنحاء الجسم، ولكن في أغلب الأحيان في الساقين والقدمين.

وقد تجعلك هذه الحالة تفقد الشعور بقدميك وإذا كانت القدمين خدرتين، فقد لا تلاحظ وجود بثرة أو جرح أو قرحة، وقد لا يشعر المريض حتى بوجود حصاة في جوربه تجرح القدم، على سبيل المثال، يمكن أن تصاب الجروح التي تمر دون أن يلاحظها أحد أو يتم علاجها بالعدوى.

يمكن أن يؤثر مرض السكري أيضًا على تدفق الدم إلى ساقيك وقدميك، ويكون الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان المحيطي (PAD)، وتؤدي هذه الحالة إلى تضييق الشرايين أو انسدادها، وانخفاض تدفق الدم (ضعف الدورة الدموية) يمكن أن يجعل من الصعب شفاء قرحة القدم المرتبطة بالسكري أو العدوى.

ما هي أعراض الاعتلال العصبي المرتبط بمرض السكري؟

قد تشمل علامات الاعتلال العصبي المرتبط بالسكري ما يلي:

الجلد الداكن في المنطقة المصابة.

انخفاض القدرة على الإحساس بالحرارة أو البرودة.

تساقط الشعر في المنطقة.

خدر.

ألم.

تنميل.

إذا أدى الاعتلال العصبي المرتبط بمرض السكري إلى تقرحات القدم، فإن الأعراض التي يجب الانتباه إليها تشمل:

أي تغييرات في الجلد أو أظافر القدم، بما في ذلك الجروح أو البثور أو النسيج أو القروح.

خروج سائل أو صديد.

رائحة كريهة.

ألم.

احمرار.

تلون الجلد.

تورم.

قدم السكري، فيتو

كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بآلام القدم المرتبطة بالسكري؟

لتجنب ارتفاع السكر في الدم والاعتلال العصبي المرتبط بمرض السكري، يجب عليك التحكم في نسبة السكر في الدم بعناية.

ويمكنك أيضًا تقليل خطر الإصابة بمشاكل القدم المرتبطة بمرض السكري عن طريق:

فحص قدميك كل يوم بحثا عن أي تغييرات، ولا تنس أن تنظر بين أصابع قدميك.

فحص قدميك في كل زيارة مع مقدم الرعاية الصحية.

الحفاظ على أظافرك مقلمة ومبردة وقم بقصها بشكل مستقيم لمنع ظهور أظافر القدم تحت الجلد.

الحفاظ على تدفق الدم إلى القدمين، على سبيل المثال، أبقِ قدميك مرتفعتين عند الجلوس، وهز أصابع قدميك كثيرًا وحافظ على نشاطك، ولكن اختر الأنشطة الأكثر لطفًا على قدميك، مثل المشي أو السباحة.

وضع نشا الذرة أو بودرة التلك بين أصابع القدم لمنع تراكم الرطوبة.

ارتداء الجوارب والأحذية (أو النعال) طوال اليوم، وتأكد من أن جواربك ليست ضيقة للغاية وأن حذائك مناسب بشكل صحيح.

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