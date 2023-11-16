منها السكري والسمنة، أسباب وأعراض مرض الحمرة

الحمرة هي عدوى بكتيرية شائعة تصيب الجلد وتؤثر على الطبقة العلوية الجلد والأوعية اللمفاوية داخل الجلد وتبدأ الحالة بتشقق الجلد، يليه غزو بكتيري.

تحدث حمى الوجه عندما تسبب البكتيريا ظهور طفح جلدي أحمر فاتح ومشرق على جلد الوجه وعادةً ما تؤثر عدوى الحمرة في الوجه والساقين، ولكنها يمكن أن تحدث في أي مكان على الجلد.

مرض الحمرة، فيتو

على الرغم من أن الحمرة هي عدوى بكتيرية شائعة - وتميل إلى التكرار - فإنها قد تصبح خطرة إذا تركت دون علاج.

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ما أسباب الحمرة؟

تسبب إحدى سلالات بكتيريا المجموعة أ العقدية الحمرة، وتؤثر هذه الحالة في الأطفال وكذلك البالغين وعلى الرغم من أنها تؤثر في أي فئة عمرية وفقًا لموقع"Webmd" الطبي، فإن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات يكونون أكثر عرضة للإصابة بالحمرة:

الأمراض الوريدية (مثل الأكزيما)

السكري

الحمل

البدانة

إدمان الكحول

إصابات سابقة

الإصابة السابقة من الحمرة

الجروح الجراحية

العلاج الإشعاعي

تقرحات الجلد

ما أعراض الحمرة؟

الحمرة تسبب طفح جلدي مرتفع على الجلد، وتطلق البكتيريا السموم التي تلعب دورًا في التسبب في التهاب الجلد، وتعتبر الساقين والوجه والذراعين المواقع الرئيسية للعدوى.

إلى جانب الطفح الجلدي، تشمل أعراض الحمرة الشائعة الأخرى ما يلي:

حمى

القشعريرة

الارتجاف

التعب

الصداع

القيء

ويبدأ الأشخاص المصابون بالحمرة بملاحظة بقع حمراء منتفخة على الجلد، وتشكل الحالة أيضًا بثورًا وقروحًا (آفات الحمرة)، إذا أصابت العدوى أجزاء أخرى من الجلد، ستلاحظ احمرارًا وآفات جلدية مؤلمة ذات حدود مرتفعة.

ما علاج الحمرة؟

توصف المضادات الحيوية عن طريق الفم وإذا قام الطبيب بتشخيص الحمرة، إذا كانت الحالة شديدة، فقد يوصون بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.

تشمل المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج الحمرة ما يلي:

مرض الحمرة، فيتو

العلاج عن طريق الفم: البنسلين

البنسلين الوريدي

بديل البنسلين: الأريثروميسين (للأشخاص الذين لديهم حساسية من البنسلين)

إذا كان المريض يعاني من نوبات متكررة من العدوى، فسوف يصف له الطبيب مضادات حيوية طويلة الأمد لمنع العدوى في المستقبل، وتُضاف أحيانًا الأدوية المضادة للأرجية والمجمعات المعدنية والفيتامينات إلى المضادات الحيوية لزيادة فعاليتها.

ويشمل العلاج العام للحمرة ما يلي:

تطبيق الكمادات الباردة لتخفيف الانزعاج

رفع الساقين لتقليل التورم

تضميد الجرح

ويوصي الأطباء أيضًا بالعلاج الطبيعي في المراحل المتأخرة من التعافي ومن المستحسن أيضًا أن يحصل الأشخاص المصابون بالحمرة على الراحة في الفراش مع رفع أرجلهم.

وإذا أظهر الفرد علامات التكرار، فقد يوصي الأطباء بالعلاج المضاد للبكتيريا لفترة ممتدة. فسوف تحدد شدة العدوى مدة العلاج. ‌