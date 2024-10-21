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طبيبة مصرية تنجح في إثبات فعالية دواء لعلاج مرضى السكري المصابين بتليف الكبد

معهد الكبد بالمنوفية
معهد الكبد بالمنوفية عن فعالية دواء لعلاج السكرى والتليف

 أعلن معهد الكبد القومى بالمنوفية نجاح الدكتورة زينب محمد سيف الدين في إنجاز طبي جديد من خلال دراستها للحصول على درجة الدكتوراه في إثبات فعالية دواء داباجليفلوزين في علاج مرضى السكري المصابين بتليف الكبد.

 

خفض مستوى السكر

 وأظهرت النتائج أن هذا الدواء ساهم في خفض مستوى السكر في الدم بشكل ملحوظ لدى المشاركين في الدراسة، كما ساهم في تحسن وظائف الكبد لدى من المرضى، وذلك من خلال انخفاض ملحوظ في مستويات إنزيمات الكبد، بالإضافة إلى ذلك، فقد ساعد الدواء على فقدان الوزن، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في جودة الحياة لدى المرضى، وفقًا لاستبيانات تقييم خاصة.

 

 وأجريت هذه الدراسة تحت إشراف نخبة من أساتذة الكبد والجهاز الهضمي والباثولوجيا والتي تكونت من الأستاذ الدكتور محمد عقل راضي أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، الأستاذ الدكتور أحمد أحمد الشعراوي أستاذ الباثولوجيا الأكلينيكية، الأستاذ الدكتور السيد شعبان ثروة أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، الدكتور محمد أحمد عفيفي مدرس أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

وأكد الدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي على أهمية هذه النتائج في فتح آفاق جديدة لعلاج مرضى السكري وتليف الكبد. 

 

خطوة مهمة لعلاج أكثر فاعلية

وأشار إلى أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير بروتوكولات علاجية أكثر فعالية وسلامة، وتدعو إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وتقييم دور الدواء في علاج أمراض الكبد الأخرى.

 

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معهد الكبد القومي بالمنوفية مرضى السكري الدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي بروتوكولات علاجية

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