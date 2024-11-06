اشتعال الحرب داخل لجنة الحكام.. محمد عادل يتقدم ببلاغ عن التسريب الصوتي له بمباراة الزمالك.. اتحاد الكرة يفتح تحقيقا.. وجهاد جريشة لنور الدين: "أنت مالكش سلطة"

ازدادت حدة أزمات الأخطاء التحكيمية وفرضت نفسها على الساحة الرياضية، خاصة بعد تسريب مقطع صوتي لمحادثة طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.

المباراة التي أدارها تحكيميًا الدولي المصري محمد عادل، وعاونه محمد سلامة على تقنية الـvar، أثارت جدلًا واسعًا، بسبب القرارات وانتشار تسريب صوتي منسوب للحكمين خلال المباراة.

وتضمن التسريب الصوتي المنسوب للحكمين اعتراف محمد عادل بعدم أحقية الزمالك في ركلة جزاء خلال مشاهدة اللعبة في شاشة الـvar، ومن ثم إصدار قرار باحتسابها.

رد فعل اتحاد الكرة

وقرر اتحاد الكرة فتح تحقيقًا رسميًا مع لجنة الحكام في تسريبات محادثة الڤار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وطلب من الشركة المنوطة بالإشراف على تشغيل التقنية في المسابقات المصرية النسخة الأصلية من التسجيل الصوتي للمحادثة.

رد محمد عادل على التسريب الصوتي

وأكد الحكم الدولي محمد عادل أن التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب له عن المحادثة التي دارت بينه وبين زميله محمد سلامة حكم الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي مزور ومفبرك.

وأضاف عادل خلال تصريحات تليفزيونية:التسريب الصوتي مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات والنائب العام.

وسادت حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة حول حرب التصريحات والتسريبات من لجنة الحكام.

اتحاد الكرة يرفض تسريب التسجيل الصوتي

ورفض اتحاد الكرة فكرة تسريب التسجيل الصوتي لمحمد عادل مع محمد سلامة حكم الفار خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن المجلس سيتدخل في الأزمة خاصة بعد الجلسة مع الحكم محمد عادل والذي نفى بأنه لم يصدر منه أي حديث أو لفظ مع حكم الفار مثلما تردد وعلى اللجنة أن تظهر التسجيل أو يتم إرساله إلى النيابة.

وتابع المصدر: تصريحات محمد عادل خلال كانت خلال الجلسة كانت صادمة لذلك سيحقق الاتحاد مع اللجنة وسيتم التدخل لحل الأزمة لاتخاذ القرار المناسب.

إبراهيم نور الدين، فيتو

تفاصيل جلسة إبراهيم نور الدين مع محمد عادل

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، تفاصيل جلسة إبراهيم نور الدين رئيس اللجنة، مع الحكم محمد عادل، لمناقشة أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام أن إبراهيم نور الدين أكد خلال الجلسة خطأ محمد عادل في احتساب ضربة الجزاء لصالح نادي الزمالك، وأن المحادثة الصوتية بين الحكم ومحمد سلامة حكم الفار تؤكد أن الأخير أرسل لعادل لمتابعة قراره عن طريق تقنية الفيديو وقول الحكم “يخريب…. اللعبة صعبة”.

ليرد محمد عادل على ابراهيم نور الدين: "لو فيه تسجيل صوتي بيني وبين ميدو يؤكد ذلك طلعه أو ابعته للنيابة للكشف عن مصدر الصوت نفسه، وأنا لم أتحدث بهذا الأسلوب أو نص الحوار الذي تردد في وسائل الإعلام.

وتابع المصدر: بأن إبراهيم نور الدين أنهى الجلسة بعد الاستماع لمحمد عادل، وتأكيد الأخير على إعلان المحادثة الصوتية للاعلام إذا صدر منه أي محادثة بهذا اللفظ وأن الحديث مع محمد سلامة كان نصا: "الكرة ضربت في الأرض وخبطت في إيده" فقط.

وشدد عادل خلال الجلسة على أنه لم يصدر منه أي حديث آخر، ومن يمتلك تسجيلا صوتيا يعرضه على الإعلام نافيا ما تردد حول قوله “يخريب…”.

يذكر أن محمد سلامة لم يحضر جلسة الاستماع اليوم باتحاد الكرة.

رد جهاد جريشة على إبراهيم نور الدين

رد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، على قرار تحويله للتحقيق من قبل إبراهيم نور الدين مسؤول التطوير في لجنة الحكام باتحاد الكرة.

وأعلن إبراهيم نور الدين في وقت سابق أنه أخطر مجلس إدارة اتحاد الكرة باستدعاء جهاد جريشة إلى التحقيق بعد تصريحه بأن لجنة الحكام الحالية “محتاجة تيجي على المحارة”.

وقال جريشة في تصريحات تليفزيونية: "لم أخضع للتحقيق في اتحاد الكرة ولن أخضع له، لأن إبراهيم نور الدين ولا حتى لجنة الحكام يملكان أي سلطة لاستدعائي للتحقيق".

جهاد جريشة عندما يتحدث يكون مع رئيس لجنة الحكام

وأضاف: "جهاد جريشة لا يخضع لسلطة المدير الفني للجنة الحكام، وعندما أتحدث مع أحد داخل اتحاد الكرة، فلن يكون مع أقل من رئيس رئيس لجنة الحكام أو رئيس اتحاد الكرة نفسه، وأعتبر ما صدر عن إبراهيم نور الدين بشأن إحالتي للتحقيق لا يعدو كونه تسرعًا من أخ أصغر، وأعذره في التصريحات المتسرعة ومع الوقت سيهدأ".

تسريب مكالمة محمد عادل ومحمد سلامة “كارثة”

وتحدث جهاد جريشة عن تسريب مكالمة محمد عادل مع زميله حكم الفار محمد سلام، واصفًا ما حدث بالكارثة وعدم الأمانة ولا بد أن يحاسب من فعل ذلك وليس فقط ذلك بل يتم شطبه لأنه رجل غير أمين".

وأكمل: "نحن نحتاج إلي تغيير شامل، مثلما قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أننا لا نريد الوجوه القديمة مرة أخرى، لأننا في نفس الدائرة منذ 2020، مشاكل غير طبيعية في التحكيم ومن سيئ إلى أسوأ بداية من عصام عبد الفتاح وكلاتنبيرج وبيريرا واللجنة الحالية، كله من سيء لأسوأ".

جهاد جريشة: أرفض العمل بالمجلس الحالي

فيما أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة إنه يرفض بشكل مطلق العمل في لجنة الحكام في ظل وجود مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، حتى لو في منصب رئيس لجنة الحكام

وأكد جهاد جريشة في تصريحات تليفزيونية: أن المجلس الحالي في اتحاد الكرة غير قادر على حماية الحكام، إلى جانب أن رئيس اتحاد الكرة الحالي جمال علام أضاع على مصر وعلي شخصيا فرصة التواجد في عضوية لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

ضياع عضوية لجنة حكام الكاف

وأوضح جهاد جريشة، أنه في وقت سابق تلقي اتصالا هاتفيا من الليبي عبد الحكيم الشلماني عضو لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، وأن الأخير قال له صراحة “محتاجينك معانا في لجنة حكام الكاف”.

أضاف جريشة أن الشلماني قال له كل ما نحتاجه منك هو خطاب رسمي من اتحاد الكرة المصري، فذهب جهاد جريشة لرئيس الاتحاد جمال علام وطلب منه خطاب موجه للكاف، لكن رئيس الاتحاد رفض دون الكشف عن سبب رفضه.

تدخل أحمد دياب

وأكمل جهاد جريشة أنه لجأ لرئيس رابطة الأندية أحمد دياب وطالبه بالتوسط لدى رئيس اتحاد الكرة، فرد عليه دياب بأنه سيسعى لاستصدار الخطاب من اتحاد الكرة، ولكنني لا أضمن لك أن يكون الخطاب باسم جهاد جريشة

وتابع جهاد جريشة بأنه فوجئ بعدها بأن الخطاب خرج باسم زميله سمير عثمان، ولكن لعضوية لجنة حكام اتحاد شمال إفريقيا فقط، ليضيع على مصر مقعد داخل لجنة حكام الكاف، وهو سبب كاف جدا يجعلني أرفض العمل مع مجلس الجبلاية الحالي.