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رياضة

أصوات داخل اتحاد الكرة تؤيد إسناد لجنة التحكيم لخبير أجنبي

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن هناك أصواتا من أعضاء المجلس تريد إسناد رئاسة لجنة الحكام لخبير أجنبي.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة: إن هناك أصواتا من أعضاء المجلس ترغب في تنفيذ رغبة الأهلي والزمالك أيضا باسناد إدارة التحكيم الى خبير اجنبي، وهو ما اتفقت عليه الأندية في اجتماعها قبل بداية الموسم مع رابطة الاندية المحترفة.

مدة المجلس الحالي ستنتهي خلال شهر ونصف

وتابع المصدر، أن الرأي الآخر داخل مجلس الجبلاية يؤكد أنه لا داعي للموافقة على مطلب الأهلي، وعلى المجلس الجديد البحث عن خبير أجنبي، خاصة أن المجلس الحالي ستنتهي مدته خلال شهر ونصف، وأن البحث عن خبير اجنبي جيد سيأستغرق وقتا طويلا؛ لذلك سنترك المهمة الى ما بعد الانتهاء من الانتخابات واختيار اعضاء جدد للجبلاية.

وتابع المصدر أن الاعضاء الموافقين على التعاقد مع خبير أجنبي لا يرغب في ترك الأمر حتى يتم اختيار مجلس جديد خاصة أن الاتحاد الحالي قرر تعيين  روجيرو ميكالي مديرا فنيا لمنتخب الشباب، وإسلام الشاطر مديرا للفراعنة منذ أيام، ولم ينتظر انتخاب مجلس جديد، وبالتالي فلا توجد أي أزمة في إسناد مهمة لجنة الحكام لخبيرأجنبي وإنهاء حالة اللغط الإعلامي حول أخطاء التحكيم والحد من ظهور أعضاء اللجنة على شاشات الفضائيات.

الأهلي يطلب رسميا خبيرا أجنبيا للجنة الحكام

وتقدم النادي الأهلي بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة المصري لإسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي. 

وقال الأهلي في بيان له: إن النادي الأهلي أرسل خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة، وهو الأمر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الأندية في 18 سبتمبر الماضي.

وأكمل أن الأهلي طالب أيضًا في بيانه بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة. 

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم على حد تعبيره.

 

 

اتحاد الكرة يرد على الأهلي

وعلق مصدر داخل اتحاد الكرة، على البيان الذي أصدره النادي الأهلي يطالب فيه بإسناد إدارة لجنة الحكام لخبير أجنبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: كيف يتم التعاقد مع خبير أجنبي والمجلس سيرحل وسيتم نقل المهمة لمجلس جديد يدير المنظومة خلال أربعين يوما ؟!.

وأضاف: لجنة الحكام الحالية تعمل على قدم وساق من أجل نجاح منظومة التحكيم، وعمل ورشات لتحليل أداء الحكام وتقييمهم وفي حالة الأخطاء فهذه هي كرة القدم.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، أعلن في وقت سابق الإستعانة بخبير تحكيم مصري لإدارة لجنة الحكام بعد الاستغاثة التي نشرها الحكم المونديالي الأسبق جمال الغندور.

 

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