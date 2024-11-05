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ثقافة وفنون

محمد إمام: التعاون بين الفن المصري والإمكانات السعودية سينتج أعمالا بمواصفات عالمية

محمد إمام وكريم عبد
محمد إمام وكريم عبد العزيز وأحمد عز في الرياض، فيتو

نشر الفنان محمد إمام صورًا له برفقة الفنانين كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهنا الزاهد من كواليس افتتاح ستوديوهات الحصن بالعاصمة السعودية الرياض.

وكتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: من افتتاح إستديوهات (الحصن) في الرياض.. التعاون بين الفن المصري والإمكانات السعودية حينتج عنه أعمال ضخمة بمواصفات عالمية ستسعد كل الجمهور العربي إن شاء الله.

افتتاح إستوديوهات "الحصن بيج تايم" بالرياض

وافتتح أمس رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، إستوديوهات "الحصن بيج تايم" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض الذي تقام فعالياته بمنطقة البوليفارد وعدد من المناطق الأخرى.

إستوديوهات الحصن بيج تايم

وتعد إستوديوهات الحصن هي الأضخم في الوطن العربي من حيث المساحة والإمكانات، حيث تحتوي على عدد كبير من مناطق التصوير والكاميرات وورش الملابس والديكورات والإكسسوارات وغيرها من معدات التصوير المختلفة.

وشهدت إستوديوهات الحصن تصوير الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق"، حيث تم تصوير مشاهد الأكشن الخاصة بالفيلم داخل كوروما هي الأضخم في الوطن العربي، كما تم تصوير باقي المشاهد داخل مناطق مختلفة بالإستوديوهات. 

وحضر عدد ضخم من الفنانين لمشاهدة الاستديوهات، من بينهم أحمد عز وكريم عبد العزيز، أحمد حلمي ومحمد هنيدي وليلى علوي وهالة صدقي ومنة شلبي وآسر ياسين ونيللي كريم، والمنتج ريمون مقار ومحمد محمد عبد العزيز، والمنتج هشام عبد الخالق، والمخرج شريف عرفة، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج طارق العريان، والمخرجة بتول عرفة وهنا الزاهد، والمنتجة مها سليم، وأشرف عبد الباقي، والموسيقار هشام نزيه، والفنانة هدى حسين، والمخرج أحمد علاء والمؤلف صلاح الجهينى، والمخرج عمرو عرفة، والشاعر أمير طعيمة، محمد إمام، المخرج رامى إمام، المذيعة وفاء الكيلانى، معتصم النهار، باسل الخياط، قصى خولى، هنا الزاهد، المخرج محمد شاكر خضير، وآلاء الغزالي، يوسف الشريف، مدير التصوير أحمد المرسي، تارا عماد والناقد طارق الشناوي، وشيكو، أكرم حسني، طارق الجنايني، حمدي المرغني، حسين المنباوي، محمد عطية، أحمد فهمي، أحمد مالك، هدى المفتي.

 

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محمد إمام الفنان محمد إمام ستوديوهات الحصن الرياض

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