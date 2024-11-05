من أجل الوطن، صلاة مشتركة لرجال الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي في أمريكا

انتخابات الرئاسة الأمريكية، اجتمع رجال دين في أمريكا من الديانات الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية، للصلاة من أجل الوطن، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع تصويت الأمريكيين لاختيار رئيس جديد للبلاد.

صلاة مشتركة لرجال الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي

وأقيمت الصلاة التي جمعت رجال الدين المسلمون والمسيحيون واليهود في أكبر كاتدرائيات العاصمة "واشنطن"، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى العاشرة من مساء يوم الانتخابات، والهدف هو الصلاة من أجل السلام والوحدة للشعب الأمريكى، وفق ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وأشارت الكاتدرائية في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إلى أنها جمعت ممثلين عن الديانات المسيحية واليهودية والإسلامية، من أجل الصلاة يوم الانتخابات، من أجل "السلامة، والانتخابات الحرة والنزيهة، والانتقال السلمي للسلطة".

وقال ممثل الديانة الإسلامية في صلاته: "من يشجع البر والتعاطف والمصالحة بين الناس هو من يعرف الله ومن يفعل ذلك سيكافأ. أيها الرب الحي العظيم والمحب أصلح أرواحنا لنستمع إلى صوت الحق والمنطق في بلادنا... مع احترام كامل لحقوق الإنسان والكرامة والأمن".

دور كاتدرائية واشنطن التاريخي في السياسة الأمريكية

وقال الممثل المسيحي: "أيها الرب مصدر الفهم والحكمة بارك هذا الوطن وكل من يعيشوا فيه. في بلد يشعر فيها كثيرون بالخوف والغضب، أعطنا الشجاعة والعطف والقدرة أن نحترم جيراننا وإن اختلفت آراؤهم عن آرائنا. إسمح لنا أن ننظر لبعضنا البعض ليس كأعداء ولكن كأولاد محبين خلقوا على صورتك. إنزع البغض من صدرونا وازرع المحبة والنية الطيبة محل البغض. إسمح لنا أن نرمم هذا البد الجريح".

ولعبت كاتدرائية واشنطن دورا تاريخيا في الكثير من الأحداث، لا سيما في تشييع جنائز الزعماء، ويرتادها الرؤساء الأمريكيين من خلفيات مسيحية مختلفة، مما يعكس تنوعا فريدا تتمتع به.