تدريب موظفي ديوان محافظة الإسماعيلية على الإسعافات الأولية (صور)

نظمت محافظة الإسماعيلية، دورة تدريبية مكثفة في الإسعافات الأولية لموظفي الديوان العام، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتحت رعاية وزيرة التنمية المحلية وتنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

الهدف من عقد الدورة التدريبية

وتهدف الدورة إلى تعزيز مهارات الموظفين في الإسعافات الأولية، كضرورة للحفاظ علي الحياة، إضافة إلى نشر الوعي حول الوقاية من حوادث التلوث الإشعاعي والكيميائي.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

أبرز المحاضرون في الندوة

وتستمر الدورة لمدة يومين ويحاضر فيها الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف، حيث يقوم بتعريف الحضور باساسيات الإسعافات الأولية وكيفية التصرف خلال وقوع الحوادث الطارئة والفجائية.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

المنتظمون للدورة التدريبية

وتم تنظيم الدورة بالتعاون مع مركز التدريب التابع لإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة الإسماعيلية وبالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومرفق الإسعاف بالإسماعيلية.

وذلك في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وتعزيز وعيهم بمبادئ السلامة العامة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستعدادًا للتعامل مع الطوارئ.



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