جولة مفاجئة لوكيل الصحة بالإسماعيلية على مستشفى الحميات (صور)

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، خلال جولة مفاجئة مستشفى حميات الإسماعيلية يرافقها دكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى ودكتورة شيماء صلاح مدير إدارة المراجعة الداخلية؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من تواجد أعضاء الفريق الطبى بالنوباتجية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

السبب في الجولة

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف المرور والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

بداية الجولة

استهلت وكيل وزارة الصحة الجولة بالمرور على قسم الاستقبال والتقت مع عدد من المرضى وتأكدت من حصولهم على الخدمة الطبية وعدم وجود أى مشاكل أو معوقات، كما اطلعت على كشوف تردد المرضى على أقسام الاستقبال والطوارئ وأجرت مكاملة هاتفية بأحد المرضى للتأكد من حصولهم على خدمة طبية متكاملة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تفقد غرف المرضى

واستكملت الجولة بتفقد غرف المرضى بقسم العناية المركزة والاطمئنان من الطبيب المناوب على حالتهم الصحية، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات، وتبين وجود نقص فى أحد الأصناف، ووجهت بالتواصل مع هيئة الشراء الموحد واستعجال توريده.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

حسن معاملة المرضى

وخلال الجولة شددت وكيل وزارة الصحة على حُسن معاملة المرضى، وتوثيق خط سير المريض بدفاتر المستشفى بدايًة من دخوله لقسم الاستقبال وحتى الحصول على العلاج وفقًا لمعايير الجودة بالمستشفيات، وناقشت مع الأطباء وفريق التمريض المقترحات والتحديات لاِتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على حلها لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية ممكنة للمرضى.