الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يصدر حركة تغييرات محدودة في القيادات المحلية (صور)

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

 أصدر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.  

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نص قرار محافظ الإسماعيلية 

 وتضمنت القرارات، تكليف محمد عيد منصور نصار بالعمل "رئيسًا لمركز ومدينة القنطرة غرب"، بدلًا من عمله رئيسًا لقرية السبع آبار الغربية، وتكليف حسني محمد راشد بالعمل "رئيسًا لمركز ومدينة أبوصوير"، بدلًا من عمله نائبًا لرئيس مركز وأبوصوير، وتكليف أحمد السيد محمد إبراهيم العايدي بالعمل "رئيسًا لحي ثالث مدينة الإسماعيلية"، وتكليف محمد عبدالمنعم عطية بالعمل "نائبًا لرئيس مركز ومدينة فايد"، وتكليف مها السيد محمد عبدالعال بالعمل "نائبًا لرئيس مركز ومدينة أبوصوير"، بدلًا من عملها رئيس قرية أبوسلطان. 

 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

تكليف مديرا جديدا للقرية الأولمبية 

 كما تم تكليف سيد محمود أحمد إبراهيم بالعمل "مديرًا للقرية الأوليمبية بالإسماعيلية"، وتكليف تغريد عمر أبو السعود بالعمل "مديرًا لإدارة الحدائق والمتنزهات بمحافظة الإسماعيلية"، بجانب عملها مديرًا لجهاز التطوير والتجميل، وتكليف مروة محسن حسن محمود بالعمل "مديرًا لإدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الإسماعيلية".  

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

مدير مجمع الورش الحرفية  

 كما شملت القرارات تكليف محمد محمود صابر بالعمل "مديرًا لمشروع الورش الحرفية"، بدلًا من عمله رئيسًا لحي ثالث الإسماعيلية، وتكليف محمد سامي محمد حسن للعمل "قائمًا بأعمال رئيس قرية السبع آبار الغربية"، بدلًا من عمله سكرتير للقرية، وتكليف أحمد حسن الشناوي للعمل "قائمًا بأعمال رئيس قرية أبو سلطان"، بدلًا من عمله سكرتيرًا للقرية.  

 

وحرص محافظ الإسماعيلية على الاجتماع بالمكلفين الجدد، لاستعراض خطة وأسلوب العمل خلال الفترة القادمة، والمهام المكلفين بها لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.  

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

 جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، محمد سالم مدير الموارد البشرية بالمحافظة.  

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا شاملا في منظومة وخطة العمل، مما ينعكس بدوره على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة.

ووجه بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لهم، مؤكدًا   أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

 

وأضاف: "ملفات النظافة العامة، والقضاء على العشوائيات ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء على قمة الأولويات داخل محافظة الإسماعيلية". 

 

واختتم المحافظ: "أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهام عملكم الجديدة، مع توفير كافة أوجه الدعم وسبل النجاح لكم، وسيتم متابعة وتقييم منظومة العمل بكافة الوحدات المحلية بشكل يومي".
 

 

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