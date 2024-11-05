أنشطة ثقافية وفنية متنوعة للأطفال في الإسماعيلية (صور)

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، عددا من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية التي تستهدف الأطفال والنشء وذلك من خلال سلسلة ندوات وأنشطة ببيوت الشباب والمكتبات.



مناقشة الكتب داخل المكتبات

وعقدت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع مدرسة احمد عرابى الابتدائية بمناقشة كتاب (آداب الطعام والشراب ) تأليف أحمد محمد حسن حيث قامت بمناقشة الكتاب راندا عبد الفتاح أمينة المكتبة العامة وتحدثت مع تلاميذ الصف الثانى الابتدائى عن اداب الطعام والشراب وهى حيث أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الشريف وهى. سمِّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك.

جانب من أنشطة فرع ثقافة الإسماعيلية،فيتو

جانب من أنشطة فرع ثقافة الإسماعيلية،فيتو

جانب من أنشطة فرع ثقافة الإسماعيلية،فيتو

تنظيم مسابقة بين الأطفال

كما نفذت مكتبة أبو صوير الثقافية مسابقة بين الأطفال لاكتشاف المواهب في الرسم والغناء، تنفيذ راندا وحيد محمود، إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة.

في بيت ثقافة التل الكبير ورشة فنية من الورق وعمل اشكال فنية ضمن نشاط المواهب تنفيذ اميرة الجاويش مديرة الموقع.

جانب من أنشطة فرع ثقافة الإسماعيلية،فيتو

جانب من أنشطة فرع ثقافة الإسماعيلية،فيتو

جانب من أنشطة فرع ثقافة الإسماعيلية،فيتو

ورشة عمل الماسكات

نظم قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة لعمل الماسكات بحضانة سيمبا للاطفال تدريب سهى حسن ضمن احتفالات اعياد الطفولة، بالاضافة لمحاضرة ثقافية بعنوان إشكالية الفساد الإداري وضرورة مواجهتها وآثارها السلبية علي مؤسسات الدولة ضمن برنامج مكافحة الفساد الإداري ضمن نشاط المكتبات حاضر فيها الأديب مجدي مرعي، إشراف اسلام البنا مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.

جانب من أنشطة فرع ثقافة الإسماعيلية،فيتو

جانب من أنشطة فرع ثقافة الإسماعيلية،فيتو

جانب من أنشطة فرع ثقافة الإسماعيلية،فيتو

جانب من أنشطة فرع ثقافة الإسماعيلية،فيتو