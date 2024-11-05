محافظ الإسماعيلية يشيد بجهود المجلس الوطني للتدريب (صور)

أشاد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجهود المجلس الوطني للتدريب، مشيرًا إلى إيمانه بأن بداية التطوير المؤسسي هو العنصر البشري وتقديم الدعم الكامل له والتدريب المتخصص الذي يؤهله للقيام بالدور المنوط به على أكمل وجه.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المبادرة الرئاسية "بداية" دفعت في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات لتحقيق أهداف المبادرة.



جانب من اللقاء،فيتو



محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد المجلس الوطني للتدريب

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، وفد المجلس الوطني للتدريب والهيئة العامة للاستعلامات.

جانب من اللقاء،فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك في حضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، دكتور مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس الوطني للتدريب، دكتور محمد السيد المدير التنفيذي، اللواء أيمن فوزي رئيس قطاع مدن القناة، دكتورة راندا الشافعي رئيس لجنة المراة، دكتورة نيفين سليمان عضو المجلس القومي للمرأة، ومن جانب الهيئة العامة للاستعلامات دكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، إيناس يوسف مدير عام إعلام منطقة القناة، ولبنى ذكي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية؛ وذلك لبحث سبل التعاون مع محافظة الإسماعيلية خلال الفترة القادمة.

جانب من اللقاء،فيتو

مجهودات المجلس الوطني للتدريب

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى مجهودات المجلس الوطني للتدريب كأحد منظمات المجتمع الأهلي في مشاركة الدولة في عملية التنمية الشاملة، وتفعيل توجهات القيادة السياسية للدولة نحو التنمية المستدامة من خلال المساهمة في نشر الوعي وتعزيز الاستثمار البشري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ ليصبحوا قادرين على العمل بالكفاءة التي تلبي طموحات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

جانب من اللقاء،فيتو

ملتقى القيادات النسائية

وحرص الأمين العام للمجلس الوطني للتدريب على إهداء محافظ الإسماعيلية درع المجلس تقديرًا لجهده وتعاونه المثمر.

تأتي الزيارة في إطار استقبال محافظة الإسماعيلية لملتقى القيادات النسائية ودورها في بناء الإنسان من منطلق المبادرة الرئاسية "بداية" والمبادرة الوطنية لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري والتي أطلقها المجلس الوطني للتدريب منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن.

مؤسسة المجلس الوطني للتدريب

وتعد مؤسسة المجلس الوطني للتدريب والتعليم مؤسسة أهلية مركزية غير هادفة للربح تعمل على نطاق الجمهورية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي برقم ٢٠٢١/١٠٠٧، بالشراكة مع مؤسسات الدولة الوطنية إلى خلق كوادر وطنية قادرة على الحفاظ على الهوية المصرية من خلال المبادرات والندوات والبرامج لتعزيز الوعي الوطني، وترسيخ مبدأ التعلم المستمر وثقافة العمل والإنتاج المحلي، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر الاستراتيجية.

إطلاق المبادرة الوطنية للتدريب

وقد أطلق المجلس الوطني للتدريب والتعليم المبادرة الوطنية لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اتساقًا مع رؤيته أن نكون الظهير الأهلي للدولة في عملية الإصلاح الإداري؛ وذلك بالمساهمة في تدريب وتأهيل العاملين بالجهات والهيئات الحكومية على المهارات الإدارية وتمكينهم من أداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه، بالإضافة لتعزيز الانتماء والوعي الوطني لديهم لفهم حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه الوطن وذلك بمشاركة العديد من الجهات والهيئات الحكومية كل بما لديه من إمكانيات وخبرات سواء من خبراء ومحاضرين أو من مواد علمية موثقة، بالإضافة إلى قاعات المحاضرات المجهزة على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين.



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