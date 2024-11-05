ندوة عن القيادات النسائية ودورها في بناء وتنمية الإنسان بالإسماعيلية (صور)

شهد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء،نيابة عن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ندوة عن القيادات النسائية ودورها في بناء وتنمية الإنسان تحت عنوان "المرأة والبحث العلمي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

والتي ينظمها المجلس الوطني للتدريب بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بمقر مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية.

أبرز المحاضرين في الندوة

حاضر في الندوة الدكتور مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس الوطني للتدريب، دكتور محمد السيد المدير التنفيذي، اللواء أيمن فوزي رئيس قطاع مدن القناة، دكتورة راندا الشافعي رئيس لجنة المرأة، دكتورة نيفين سليمان عضو المجلس القومي للمرأة، ومن جانب الهيئة العامة للاستعلامات دكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، اللواء الدكتور تامر شمس الدين رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء في الهيئة العامة للاستعلامات، إيناس يوسف مدير عام إعلام منطقة القناة.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

أبرز الحضور خلال الندوة

وذلك بحضور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ،سماح محمد عبده مدير مركز إعلام الاسماعيلية، لبنى ذكي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية،، وعدد من القيادات النسائية بالجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية.



جانب من فعاليات الندوة،فيتو

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

تعزيز مهارات الكوادر النسائية

ونقل السكرتير العام تحيات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وتقديره لهذه الندوات التي تصقل من مهارات الكوادر النسائية وتعزز من مكانة المرأة في بناء المجتمع، فالأم المصرية عماد الأسرة وأساس المجتمع فهي التي ترعى وتنشئ جيلًا مثقفًا واعٍ منتمٍ للهوية المصرية ومحبًا لوطنه.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

وقال إنه "من منبره يحب أن يثمن جهود الأم المصرية؛ وذلك تقديرًا لدورها البناء، فهي عصب الأسرة ودمها المتدفق، والتي تعطي بلا مقابل، وتقدم أبطالًا وشهداءً أبرارًا؛ من أجل وطننا الأم مصر؛ فتحية تقدير واحترام لكل أم مصرية".

أبرز محاور الندوة

وتناولت الندوة الدور الهام للمرأة المصرية من أجل تحقيق التنمية والمسؤولية المجتمعية وباتت مُشَارِكة في اتخاذ كافة القرارات التي تتعلق بالمجتمع، وأصبحت رسالتها التنموية هي في المقام الأول رسالة صدق وخدمة مجتمعية، تهدف إلى تحسين حياة المجتمع من خلال المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع في المجالات المختلفة.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

كما تناولت الندوة أهمية إعداد المرأة وتثقيفها وتحفيزها على العطاء والإبداع وزيادة كفاءتها وتطوير قدراتها وتحسين أوضاعها لتحقيق التنمية التي تقوم على أساس منهجية مدروسة لرفع مستوى الحياة وإحداث التغيير في طرق التفكير والعمل ورفع مستوى الأجيال وإعدادهم للعمل والاجتهاد وتعزيز قيم الولاء والانتماء.

وتعد مؤسسة المجلس الوطني للتدريب والتعليم مؤسسة أهلية مركزية غير هادفة للربح تعمل على نطاق الجمهورية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي برقم ٢٠٢١/١٠٠٧، بالشراكة مع مؤسسات الدولة الوطنية إلى خلق كوادر وطنية قادرة على الحفاظ على الهوية المصرية من خلال المبادرات والندوات والبرامج لتعزيز الوعي الوطني، وترسيخ مبدأ التعلم المستمر وثقافة العمل والإنتاج المحلي، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر الاستراتيجية.

و أطلق المجلس الوطني للتدريب والتعليم المبادرة الوطنية لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اتساقًا مع رؤيته أن نكون الظهير الأهلي للدولة في عملية الإصلاح الإداري؛ وذلك بالمساهمة في تدريب وتأهيل العاملين بالجهات والهيئات الحكومية على المهارات الإدارية وتمكينهم من أداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه، بالإضافة لتعزيز الانتماء والوعي الوطني لديهم لفهم حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه الوطن وذلك بمشاركة العديد من الجهات والهيئات الحكومية كل بما لديه من إمكانيات وخبرات سواء من خبراء ومحاضرين أو من مواد علمية موثقة بالإضافة إلى قاعات المحاضرات المجهزة على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين.

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