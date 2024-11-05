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مياه الفيوم تعلن تجديد شهادة الآيزو لمعمل المعايرة 4 سنوات مقبلة

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المجلس الوطني للاعتماد "ايچاك"، جدد اعتماد شهادة الأيزو 17025 لمعمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، كمعمل مستقل لمعايرة أجهزة قياس الأس الهيدروجيني والتوصيلية بجانب أجهزة الحراريات والحجوم والموازين لمدة أربعة أعوام حتى 12 سبتمبر 2028،  لإجراء المعايرات لأجهزة معامل مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة وإجراء المعايرات للجهات الخارجية من مصانع وشركات خاصة وشركات تابعة للشركة القابضة، وتم ذلك بدون الاستعانة باستشاري وبسواعد العاملين بمعمل المعايرة بقطاع المعامل بالشركة.

أسباب التفوق لمعامل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى

وقالت الدكتورة منى حسن مدير عام الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، مدير معمل المعايرة، بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن النجاحات والإنجازات التي يشهدها قطاع المعامل بفضل توفير بيئة عمل مناسبة من خلال تزويد القطاع بأحدث الأجهزة والتدريب العملي والنظري لتنمية الجوانب العلمية والمهنية لكافة العاملين بالقطاع.

تدريبات إدارة الصحة والسلامة المهنية

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، دورة تدريبية بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه الشرب بالعزب الجديدة، على الإسعافات الأولية للعاملين بالشركة.

أهمية دورة الإسعافات الأولية للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وتعتبر دورة مبادئ الإسعافات الأولية الأساسية من الدورات التدريبية الهامة للعاملين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وقد تكون السبب في إنقاذ حياة شخص، خاصة أن العاملين في مجال الصرف الصحي يتعرضون لكثير من حوادث المهنة، وخاصة الغطاسين.

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