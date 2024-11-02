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مياه الفيوم: إحلال وتجديد محطة الصرف الرئيسية في إطسا

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بالمحطة الرئيسية للصرف الصحي بدفنو مركز إطسا، التي شملت لوحات الكهرباء، ولوحات السكاكين، و3 طلمبات تصرف الطلمبة الواحدة 225 لتر ثانية، وأعمال تجديد المبنى الإداري، وإنشاء مكاتب للتشغيل ومبني  الورش وتعلية أسوارالمحطة وتركيب مولد جديد بقدرة  500  كيلو، وتركيب طلمبتين نزح وتركيب منظومة إطفاء كاملة، وتجديد مبنى الورش الرئيسية، والمبنى الإداري، وغرفة المولدات، وعنبر التشغيل وغرفة المحولات، ومكاتب التشغيل.

يذكر أن محطة الصرف الصحي الرئيسية بدفنو مقامة على مساحة 3 آلاف متر وتستقبل تصرفات محطات رفع صرف قلهانة والعتامنة والصوافنة وشبكات صرف صحي دفنو وإطسا بنحو 13.400  متر مكعب يوم.

توصيل مياه الشرب بالمجان لغير القادرين

كانت قد أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، عن تركيب وصلات مياه شرب نقية إلى 900 منزل للأسر غير القادرين بقرى ومراكز إطسا ويوسف الصديق وطامية وسنورس، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، وشارك في سداد التكاليف الجمعيات الأهلية الموقعة على بروتوكول التعاون مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.

الهدف من توصيل مياه الشرب بالمجان إلى الأسر الأولى بالرعاية

 وقال جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، وتضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة، وتم اختيار الأسر المستفيدة وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

تعاون بين التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتوصيل الخدمات للمستحقين

 وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن العمل على توصيل المياه لمنازل الأسر الأكثر احتياجا جاء تنفيذًًا لتوجهات الدولة، بدعم الأسر الأولى بالرعاية، حتى لا يتحمل المواطن المستفيد من أى خدمة  أية تكاليف على الإطلاق، وتقدم  الخدمات إلى المستفيدين بالمجان

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