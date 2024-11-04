تدريب العاملين بمياه الفيوم على مبادئ الإسعافات الأولية

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، دورة تدريبية بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه الشرب بالعزب الجديدة، على الإسعافات الأولية للعاملين بالشركة.

أهمية دورة الإسعافات الأولية للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وتعتبر دورة مبادئ الإسعافات الأولية الأساسية من الدورات التدريبية الهامة للعاملين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وقد تكون السبب في إنقاذ حياة شخص، خاصة أن العاملين في مجال الصرف الصحي يتعرضون لكثير من حوادث المهنة، وخاصة الغطاسين.

وقال العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة، أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، حريصة على تنظيم دورات تدريبية بصفة مستمرة، في مختلف التخصصات لتنمية مهارات العاملين المتعلقة بجميع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على صحة وسلامة العاملين كونهم الركيزة الأساسية لعملية التنمية والإنتاج بالشركة.

تدريب عملي علي الأزمات القلبية وغيبوبة السكر

وقدمت الدكتورة ماجدة سيد، أخصائي سلامة وصحة مهنية، تدريبا عمليا للعاملين بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على كيفية الإسعافات الأولية والتعامل مع الأزمات القلبية وغيبوبة السكر والكسور والجروح والنزيف في حالة إصابات العمل واستمر التدريب على مدار ثلاثة أيام متصلة، اختتم مساء الأحد.

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