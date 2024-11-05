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محافظات

محافظ الفيوم: الحملات المكثفة على الأسواق أسفرت عن تحرير 2102 مخالفة

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، شنت حملات تموينية مكثفة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز، بهدف السيطرة علي الأسواق ومنع طرح أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر أو تالفة للتداول، وشارك في الحملات مديريتي الصحة والطب البيطري، وقسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملات علي الاسواق والمخابز والمحال التجارية

واضاف محافظ الفيوم، أن الحملات أسفرت عن تحرير 2102 مخالفة  في مختلف الأنشطة التموينية،  بمدن وقرى المحافظة، منها 1264 محضرًا بقطاع المخابز، عبارة عن  114 مخالفة نقص وزن رغيف الخبز، و282 مخالفة إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، و3 مخالفات توقف عن الإنتاج، و5 مخالفات عدم الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والإنتاج، و50 مخالفة تصرف وتجميع للدقيق البلدي، و6 مخالفات عدم وجود سجلات، و5 مخالفات عدم وجود ميزان، و796 مخالفة متنوعة.

 

السلع والمنتجات المتحفظ عليها

فيما قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، سامح شبل عبدالرازق، أن الحملات أسفرت عن التحفظ علي  22804 كيلو جرام من الدقيق، و3370 عبوة عصائر ومعلبات، و954 كيس مكرونة مختلفة الاوزان، و17402 عبوة بقالة، و155 كيلو جرام دواجن وأسماك، و2530 عبوة أسمدة زراعية وأعلاف مختلفة الأصناف، و1493 كيلو جرام من اللحوم ومصنعاتها، و200 كيلو جرام من السكر، و500 كيلو جرام من الذرة، و10 كيلو جرام من التوابل، و230 كيلو جرام من الزيت، و758 عبوة دهانات وبويات، كما تم التحفظ علي 3804  كيلو جرام من منتجات الألبان، و210 لتر سولار، و85 عبوة مبيدات زراعية، و240 لتر بنزين، و803 علبة سجائر، و119 عبوة منظفات، و336 عبوة مواد تجميل، و4793 عبوة من مأكولات الأطفال، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم العرض علي النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

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