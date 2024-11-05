يستهدف 1000 سيدة، تنفيذ مشروع فتيات النحل لتمكين سيدات الفيوم اقتصاديا

يبحث الدكتور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تنفيذ مشروع "فتيات النحل" الممول من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، و"مرفق البيئة العالمية ""GEF، (برنامج المنح الصغيرة SGP)، بهدف تمكين المرأة بقرية سنرو التابعة لمركز ابشواي اقتصاديا، وتنمية المهارات والموارد اللازمة لنجاح صناعة مشروعات النحل.

بيان تفصيلي بالاحتياجات الأولية للمشروع

وكلف محافظ الفيوم مسئولي جمعية تنمية المجتمع بالقرية، بإعداد بيان تفصيلي بالمطالب والاحتياجات المستندية وكافة الأمور المتعلقة بالمشروع، وما تم إنهاؤه من إجراءات، ودراسة المشروع بشكل تكاملي من خلال الرؤية الشاملة لمختلف الجهات المشاركة في المشروع، وعقد اجتماع موسع فى أقرب وقت ممكن، بهدف العمل على زيادة القيمة المضافة لكل مخرجات مشروع "فتيات النحل".

مكونات المشروع

واستعرض مدير مشروع "فتيات النحل" بجمعية تنمية المجتمع بقرية سنرو القبلية، مكونات المشروع بشكل تفصيلي، باعتباره أحد مشروعين استراتيجيين على مستوى الجمهورية، أحدهما مشروع زراعة نباتات تحسين البيئة بمحافظة البحيرة، ومشروع "فتيات النحل"، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يرتكز على دمج تربية نحل العسل في التمكين الاقتصادي لفتيات وسيدات محافظة الفيوم، والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي على أرضها، وتعزيز الإنتاجية الزراعية المحلية، والمحافظة على النباتات الطبية والعطرية كمصدر أساسي لتغذية مشروعات النحل، والعمل على حماية النظم الزراعية بالمحافظة، وتوفير فرص العمل الاقتصادية لتعزيز سبل العيش للأسرالمحلية.

الاعداد المستهدفة والإعمار المناسبة للمشروع

وأضاف، أن مشروع "فتيات النحل" يستهدف 1000 فتاة وسيدة، من سن 18 إلى 40 عامًا، من قرية سنرو القبلية والقرى المجاورة لها التى تمتلك ظهير زراعى بالنباتات الطبية والعطرية، من خلال تنفيذ "المنحل الإرشادي التعليمي المستدام"، الذى تنتهي أعماله الإنشائية بشهر ديسمبر 2024، ويبدأ المشروع في تقديم خدماته للفئات المستهدفة، من خلال تدريبهم على تربية النحل، والحرف والصناعات المتعلقة بمنتجات الخلية "كمنتجات الشمع، ومستحضرات التجميل، وبعض المستلزمات الطبية وغيرها"، وتعريف الفتيات والسيدات بكيفية إنشاء وإدارة المناحل ورعايتها من الأمراض، وتنويع منتجات العسل، والتدريب على الترويج والتسويق، وآليات التعاون مع الشركاء، ممثلة فى شركات القطاع الخاص، ووزارة الزراعة، والكليات والمعاهد والمراكز البحثية بالجامعات المصرية، والبنوك، والمنظمات الدولية.

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