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محافظات

تخفيض الإيجار الشهري للفروشات بنسبة ٥٠٪ و تشكيل لجنة لإدارة السوق بمشاركة الباعة وتوفير شركة حراسات ونظافة للحفاظ على السوق

محافظ الإسماعيلية يعلن بدء تشغيل سوق شل بعد توقفه لسنوات

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يعلن بدء تشغيل سوق شل بعد توقفه لسنوات

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، أصحاب الفروشات بسوق شل بحي ثان مدينة الإسماعيلية، في مؤتمر موسع بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لبحث ومناقشة طلباتهم، تمهيدًا لبدء تشغيل سوق شل مره اخري بعد توقفه عن العمل لسنوات. 

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، مدير إدارة شرطة المرافق، مديري مديريات التموين، الاسكان، والطرق والنقل، ومديري إدارات الشئون القانونية، التخطيط العمراني، المتابعة بالمحافظة، رؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وعددًا من أعضاء الغرفة التجارية بالإسماعيلية. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

الهدف من إعادة تشغيل السوق 

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على أن الهدف من تطوير الأسواق هو مصلحة المواطن الإسماعيلي سواء بائع أو مشتري؛ للحفاظ على حق المواطنين في أسواق حضارية منظمة تليق بالمواطن الإسماعيلي، وعدم تكدس المواطنين في سوق واحد، مما يكلفهم عناء الانتقال ويقلل حجم العرض مما يؤدي لارتفاع الأسعار. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

مضاعفة حجم الفروشات 

وأعلن "أكرم" عن الموافقة بمضاعفة حجم الفروشات لتناسب كافة أنشطة الباعة، وإسقاط كافة المديونيات القديمة عن الباعة الملتزمين؛ تشجيعا لهم، بجانب تخفيض الإيجار الشهري للفروشات بنسبة ٥٠٪، لمساعدة الباعة وتشجيعهم على بدء العمل بالسوق. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

منح فترة سماح للباعة 

كما أعلن محافظ الإسماعيلية عن منح فترة سماح للباعة بسوق شل لمدة شهرين، وتحصيل أول إيجار شهري في ١ يناير ٢٠٢٥، بجانب تشكيل لجنة لإدارة السوق بمشاركة الباعة، لحل كافة المشكلات والمعوقات بشكل عاجل، وتوفير شركة حراسة بالسوق على مدار ٢٤ ساعة، وشركة نظافة للحفاظ على السوق ومظهره الحضاري.

ومن جانبه وجه أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على منح الباعة بسوق شل كل هذه الامتيازات، بجانب تقديم كافة أوجه الدعم لهم، والاستجابة السريعة لكافة طلبات المواطنين بمحافظة الإسماعيلية.  

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

 

كما أشار العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الي تنفيذ توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بإعادة موقف الضواحي من شارع عبد الحكيم عامر إلى مكانه الموجود أسفل كوبري شارع شل، لتيسير نقل المواطنين من وإلى السوق. 

ومن جانبه، أوضح المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من كافة الملاحظات التي أشارت إليها اللجنة التي كلفها محافظ الإسماعيلية من الغرفة التجارية، والوحدة المحلية لحي ثان، ومديرية التموين والتجارة الداخلية. 

حيث تم الانتهاء من بناء السور الخارجي ودهانه ودهان السوق بالكامل، إحلال ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب، الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالسوق، وتطوير ورفع كفاءة دورات المياه (رجال، سيدات)، ومقر إدارة السوق.

كذلك أشارت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، إلي الانتهاء من كافة أعمال النظافة العامة بالسوق، والانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة وجاهزية السوق للعمل.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد عقد اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لإعادة تشغيل سوق شل مرة أخرى، عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتلافي الملاحظات التي أشارت إليها اللجنة التي تم تشكيلها من الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، والغرفة التجارية بالإسماعيلية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية.

 

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