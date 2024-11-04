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محافظات

وكيل أوقاف الإسماعيلية يتابع سير العمل بإدارة القصاصين (صور)

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أجرى الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جولة مرورية على إدارة أوقاف القصاصين. 

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أبرز الحضور خلال اللقاء 

وذلك في حضور الشيخ السيد عطية مدير الإدارات، والدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديرية.

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

وخلال المرور عقد وكيل وزارة أوقاف الإسماعيلية اجتماعا، مع الأئمة بالإدارة وكان في استقباله الشيخ  محمود داوود مدير الإدارة والمفتشين بالإدارة.  

 

الاهتمام بالأئمة على رأس أولويات الوزارة 

وخلال الاجتماع رحب وكيل الوزارة  بالأئمة وأوصل شكر وتقدير الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.
 

 

 

وأكد أن الإمام هو لبنة بناء الوزارة فهو يحمل رسالة الأنبياء والمرسلين في إصلاح الناس وهدايتهم.  

 

معايير نجاح الأئمة 

وأشار إلى أن المعيار الأساسي لنجاح الإمام هو تميزه العلمي، والاهتمام بالمظهر الخارجي للإمام بالالتزام بالزي الأزهري الأنيق، والاهتمام بالقرآن الكريم وتفعيل المقارئ الأسبوعية على أرض الواقع. 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

التأكيد على رسالة الإمام 

ولفت إلى أن رسالة الإمام احترام القرآن الكريم والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معيار نجاح الإمام التميز العلمي، وتحفيز الأئمة على التحصيل العلمي وتمييز الموهوبين منهم، الانضباط التام عنوان المرحلة المقبلة. 


 

 

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