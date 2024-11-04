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محافظات

أكرم يوجه بسرعة استرداد الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حزم

محافظة الإسماعيلية تسترد 10 قطع أراضي أملاك دولة (صور)

جانب من أعمال اللجنة،فيتو
جانب من أعمال اللجنة،فيتو

استردت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، 10 قطع أراضي أملاك دولة، بمساحة إجمالية 5000 متر مربع واقعة في مركز ومدينة أبوصوير.  

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التحفظ على المساحات المستردة 

وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، لحين طرحها مرة أخرى طبقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في المشروعات المستقبلية الخدمية.
 

جانب من أعمال اللجنة،فيتو
جانب من أعمال اللجنة،فيتو

وتم الاسترداد في حضور المهندس راضي عمار رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وسمير عطية رئيس قرية السبع آبار شرقية.
 

جانب من أعمال اللجنة،فيتو
جانب من أعمال اللجنة،فيتو
جانب من أعمال اللجنة،فيتو
جانب من أعمال اللجنة،فيتو

رئيس لجنة استرداد الأراضي يؤكد استمرار جهود اللجنة 

ومن جانبه صرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم استرداد قطع الأراضي وتتراوح مساحتهم مابين ٤٠٠ م٢ و٦٠٠ م٢ في قرية السبع آبار شرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وذلك من خلال لجنة مُشَكَّلة من المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، والوحدة المحلية لقرية السبع آبار شرقية، حيث قررت اللجنة سحب الأرض لعدم الجدية وذلك وفقًا لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.
 

 

جانب من أعمال اللجنة،فيتو
جانب من أعمال اللجنة،فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع. 

وفي ضوء توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدِّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.

 

 

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